З'являються "мертві душі": як Росія готує "вибори" Путіна на окупованих територіях

Загарбники збираються провести "голосування" за президента Росії на тимчасово окупованих територіях. Аби "намалювати" потрібний результат, вони застосують певні маніпуляції.

Правозахисник Павло Лисянський розповів 24 Каналу, що в окупантів проблеми із "явкою" на цих "виборах".

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У списках – "мертві душі"

Лисянський зазначив, що окупанти зараз формують списки виборців і, відповідно, вносять туди багато людей, яких фізично вже немає.

Тобто фактично "мертві душі",

– сказав правозахисник.

Він пояснив, що після попередніх псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях багато людей, яких росіяни використовували тоді, вже померло. Адже на захоплених Росією українських землях висока смертність.

Росіяни ж, за його словами, замовили більш ніж 4 мільйони бюлетенів, тому що за їхніми розрахунками там живе понад 5 мільйонів людей. Насправді ж на вересень 2023 року там було максимум 3 мільйони 200 людей. А кількість виборців узагалі буде меншою, адже голосують лише з 18-річного віку.

Який результат потрібен окупантам

Правозахисник зауважив, що, якщо минулого разу був встановлений результат у 75%, то зараз їм поставили результат, щоб за Путіна "проголосували" 80% виборців.

Відповідно, прийти чи хоча б намалювати, що прийшли, потрібно десь 95 – 98% із тих, що вони нарахували. Тобто з тих більш ніж 5 мільйонів, яких фізично немає,

– заявив Лисянський.

Тому, додав він, для російських політтехнологів поставили завдання якось збільшувати явку. Тому що у них із цим є проблеми. Цікаво, що Росія вирішила провести перепис населення на тимчасово окупованих територіях, але вже після псевдовиборів.

Псевдовибори на окупованих територіях: коротко