Можуть скористатися шансом: чи здатна Росія почати війну з НАТО

У виданні Bild написали про ймовірну підготовку Росії до війни з НАТО. Подібні повідомлення вже не вперше з'являються в інформаційному просторі. Загрози для Альянсу справді можуть бути серйозними.

Протистояння проти НАТО дуже вигідне Росії. Саме тому Москва справді може готувати удар по країнах Альянсу. Детальніше про мотиви та можливості Росії 24 Каналу розповів Валерій Клочок – керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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Війна Росії проти НАТО є можливою

Журналісти у своїх висновках посилались на таємний документ Міністерства оборони Німеччини, в якому опублікований сценарій, за яким Росія й НАТО почне конфлікт. Він нібито "неминуче" переросте в ескалацію влітку 2025 року.

Я оцінюю це як дуже високоймовірний сценарій. Але, на мою думку, це не буде вигляд конвенційної війни, якою вона є в України. Радше у вигляді якоїсь гібридної операції, як у Криму 2014 року,

– зауважив Валерій Клочок.

Однак не виключено, що це справді може бути повноцінна військова операція, наприклад, у якійсь із країн Балтії. На жаль, НАТО не демонструє рішучості у своїй готовності завдати удару у відповідь чи превентивний удар. Росія цим може скористатися.

"Треба враховувати, що якщо така спецоперація триватиме водночас з бойовими діями в Україні, то половина мільйонної армії має перебувати в Україні. Їм не потрібен великий контингент, щоб почати військову операцію в країнах Балтії, наприклад", – пояснив Клочок.

Втім все ж варто розуміти, що як країни НАТО, Естонія, Литва та Латвія мають потужне військове угруповання на своїх територіях. Крім того, у них є й сучасна техніка, яка здатна протистояти російським військам.

"Підготовка Росії до серйозного удару по НАТО може відбуватися. Росія до цього готується. Причина проста й очевидна. Росія хоче у цій війні програти НАТО, а не Україні. Тому що пояснити програш НАТО – буде набагато легше", – наголосив Клочок.

Які мобілізаційні можливості у Росії

У Росії також є певні мобілізаційні проблеми. Через те, що Владімір Путін не наважується оголосити проведення повної мобілізації (принаймні до президентських виборів), до російської армії приймають найманців з інших країн.

Однак і з ними також виникають проблеми. Найманці з Сирії та Південної Африки скаржаться на те, що їх використовують як "гарматне м'ясо". Таких повідомлень, ймовірно, ставатиме більше й надалі.

На сьогодні сумнівними є заяви, що у Росії є 140 мільйонів осіб, з яких 25 мільйонів можуть мобілізувати. Не варто забувати, що чоловіки призовного віку мають елементарно підтримувати економіку Росії,

– зазначив Клочок.

До того ж у Росії все частіше виникають проблеми з ЖКГ на тлі аномальних морозів. З ними ніяк не можуть дати ради, внаслідок чого росіяни буквально замерзають. Тож, очевидно, російське суспільство занепокоєне не лише цією ситуацією, але й тим, що буде далі.

"Вони бояться Путіна. Є спеціальний розроблений силовий механізм, я маю на увазі Росгвардію, яка поки що стримує усі ці коливання. Але не забуваємо, що в 1917 році XX століття саме на тлі серйозних проблем в економіці Російської Імперії сталася Перша лютнева революція. Вона виникла, коли росіяни просто не могли жити в умовах, яких вони жили", – додав Клочок.

Усе те, що зараз відбувається, негативно впливає на російське суспільство. Мовиться, як про події на фронті, так і проблеми всередині самої країни. І це не лише проблеми з ЖКГ, а й, наприклад, дефіцит яєць та курятини, який триває уже понад місяць. Цікаво, що Путін розповів, що це начебто росіяни почали більше споживати, а не виробництва працювати гірше.

І все це впирається в те, що всі гроші Росія інвестує у війну, а не у власну країну.

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