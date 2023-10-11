Росія вже починає гібридну війну проти країн НАТО, – Світан припустив можливий сценарій

Росія атакувала морський газопровід Balticconnector, який розташований між Естонією та Фінляндією. Пошкодження було виявлено у ніч проти 8 жовтня.

Як зауважив 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, такими атаками Росія починає готуватися до гібридної війни проти країн НАТО.

До теми Пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією: за якої умови НАТО відповідатиме на атаку

Гібридна війна Росії проти країн НАТО

Зауважте, норвезькі сейсмологи підтвердили вибух на газопроводі й пізніше виявили витік газу з труб.

Це означає, що відбувся теракт на критичну інфраструктуру. Позаяк стався вибух на газопроводі напередодні зимових холодів та ще й на Півночі. Росія уже з терактів починає гібридну війну проти країн Балтії,

– зазначив Роман Світан.

Наразі в Балтійських країнах великий наплив російських громадян, з яких понад 20 – 30% спецслужби.

До того ж окупанти розуміють, що не зможуть досягнути жодного успіху в Україні, тому готуються до наступного етапу – руху у країни НАТО.

Це не буде пряме вторгнення. Це не буде оголошення війни країнам НАТО. Це буде гібридна атака,

– підкреслив льотчик-інструктор.

Мовиться про дестабілізацію ситуації всередині країн Балтики. Зокрема, окупанти спробують досягти цього ударами по критичній інфраструктурі. Далі дотримуватимуться такої методики як із Кримом та Донбасом. Згодом росіяни почнуть "розгойдувати" внутрішньополітичне становище й казати, що буцімто "там наших утискають".

Світан припустив, як розвиватиметься можлива гібридна війна Росії проти країн НАТО: дивитися відео

Навіщо росіяни хочуть відновити Ленінградський військовий округ

За словами військового експерта, відновлення Ленінградського військового округу також свідчить про майбутню атаку по країнах НАТО.

Ленінградський військовий округ Один з 6 військових округів збройних сил Росії, що існував з 1918 року до 2010. Однак у серпні 2023 року Росія почала активне відновлення цього округу. Відтак чотири регіони – Республіка Комі, Архангельська та Мурманська області, і Ненецький автономний округ – можуть приєднатися до складу реформованого Ленінградського військового округу.

"Якщо до 2028 року ми не зламаємо "хребет" російської армії, то відбуватиметься підготовка для вторгнення в країни Балтії. Ось цей 5-річний план вже починає працювати. Зокрема, з терористичних актів, як-от підриву газопроводу", – сказав Роман Світан.

Що відомо про вибух на газогоні Balticconnector

Фінляндія й Естонія 8 жовтня заявили, що підводний газопровід Balticconnector, який пролягає між двома країнами через Балтійське море, тимчасово вивели з експлуатації через ймовірний витік.

Фінська сторона ще немає остаточних висновків, проте повідомила про попередні. Вони переконані, що це був навмисний акт руйнування. Після цих атак члени НАТО посилили моніторинг за допомогою супутників, літаків, кораблів і підводних човнів.

Крім того, влада Естонії розпочалася розслідувати пошкодження кабелю звʼязку, прокладеного дном Балтійського моря до Фінляндії. Розслідування триває одночасно зі справою про пошкодження газопроводу поруч із кабелем, повідомив командувач естонським військовим флотом Юрі Саска.