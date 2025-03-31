Чи зможе армія Росії здійснити багатоцільовий наступ: ексспівробітник СБУ оцінив сили ворога

Російська армія начебто готується розпочати новий наступ найближчими тижнями, аби максимально посилити тиск на Україну і зміцнити переговорну позицію Кремля. Однак виникає сумнів щодо спроможності ворога втілити свій задум в реальність.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, озвучивши, що оперує даними, які є у відкритому доступі, зокрема тими, які повідомляє розвідка, а також інформацією від людей на місцях, які можуть сказати чи є в Росії відповідні сили для наступу.

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Чи є спроможність у противника для масштабного наступу?

Ступак зауважив, що в медіа з'явилась низка повідомлень, зокрема від Associated Press, що весною може відбутися широкомасштабний натиск уздовж тисячокілометрової лінії фронту. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що з боку ворога триває підготовка до нових атак на північному сході України.

В медіа була інформація щодо цього і від нардепа Романа Костенка, він військовослужбовець, який продовжує воювати в Курській області. Він підтвердив, що окупанти справді готують наступ та створюють резерви.

Він каже про 60 тисяч військовослужбовців Росії, які перебувають на півночі України. Але цієї кількості недостатньо, аби розтягнутися на тисячу кілометрів фронтів. Нагадаю, що на Київ у лютому-березні 2022 року наступало угруповання в кількості 40 тисяч бійців,

– зауважив Ступак.

Колишній співробітник СБУ припустив, що Росія може виділити для наступу певні напрямки фронту. Коментуючи ситуацію на полі бою, він наголосив, що сьогодні на його певних ділянках виникають труднощі, однак на інших – навпаки, російська армія немає успіхів.

Нині, зі слів Ступака, є величезна проблема в Сумській області, де низка територій окупована російськими військами, мовиться про 60 квадратних кілометрів, портал Deep State досі визначає цю територію як сіру зону.

Є надія, що вона такою й залишиться і не буде червоної позначки, яка означатиме повну окупацію, коли ворог вже там окопається і вибити його буде дуже важко. Є інший напрямок – Покровський. Там у росіян успіху немає, починаючи з вересня 2024 року,

– підсумував Ступак.

Зазначимо, що голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, оцінюючи здатність окупантів до нового наступу, зауважив, що очільник Кремля залучає всі можливі інструменти, аби російська армія мала змогу продовжувати бойові дії, зокрема завдяки тіньовій торгівлі нафтою. Він пояснив, що Росії для того, аби не перебазовувати свої підрозділи з інших напрямків, а посилити тиск в інших областях, знадобиться час і загальна мобілізація.