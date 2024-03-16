Німеччина отримала дані про підготовку нападу Росії на НАТО, – ЗМІ

Згідно з прогнозом спецслужб Німеччини, Росія готується до масштабного конфлікту із НАТО. У ньому також зазначено, що напад може початися "з 2026 року".

На це вказує те, що російська армія проводить структурні зміни, переміщає свої війська та розташовує ракетні установки на західних територіях. Крім того, збільшення обсягів виробництва військових засобів у Росії може спричинити подвоєння її військових можливостей у найближчі п’ять років.

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Про що розповіли німецькі спецслужби

Згідно з нещодавно опублікованим звітом, існує наростаюча тривога щодо потенційного нападу Росії на частину території НАТО, який може статися з 2026 року. Німецькі джерела у розвідці вказують на значне нарощування військової міці Росії, яке може дозволити країні ініціювати напад на держави Балтії або Фінляндії.

В штаб-квартирі НАТО також спостерігається побоювання стосовно збільшення військових можливостей Росії, втім, офіційні особи альянсу вважають, що це не обов'язково призведе до військового конфлікту.

Водночас американські спецслужби оцінюють, що Росії знадобиться від п’яти до восьми років, щоб відновити свої військові сили до рівня, який був до початку вторгнення в Україну, і в середньостроковій перспективі не бачать безпосередньої загрози нападу на НАТО.

Введення військ НАТО на територію України: останні новини

Міністр закордонних справ і віцепрем'єр Італії Антоніо Таяні вважає, що було б помилкою вводити війська НАТО в Україну. Він вважає, що через це існують ризики початку Третьої світової війни.

Подібної думки дотримуватися Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняка. На його думку, слід повернути в Україну боєздатних чоловіків, які виїхали за кордон, а якщо ж війська НАТО відправлять в Україну, то це значно збільшить ризик глобального конфлікту.

Водночас у Білому домі заявили, що вони не проти, щоб інші країни надсилали свої війська в Україну. Там вважають, що це суверенне рішення кожної країни. Проте радник Білого дому Джон Кірбі додав, що Сполучені Штати цього не робитимуть та дотримуватимуться позиції, яку оголосив Джо Байден.