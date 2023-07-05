Ситуація напружена, але контрольована, – Гуменюк пояснила передумови атомного шантажу росіян
У ніч проти 5 липня в інформаційному просторі була напруженою ситуація щодо Запорізької АЕС. На зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції росіяни розмістили сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.
Техногенний шантаж – один з найулюбленіших способів тиску Росії на українців та світову спільноту. Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
Важливо Росія може готувати підрив ЗАЕС: що потрібно знати про загрозу та як діяти у разі теракту
Українців встигнуть попередити
Підрив Каховської дамби – це локальна катастрофа, хоча наслідки будуть відчутними для екології на всьому континенті. Далі за значущістю іде хімічна загроза – завод "Кримський титан", а потім радіаційна – Запорізька АЕС.Усе про загрозу теракту на ЗАЕС читайте у нашому телеграмі.
Російські окупанти не задоволені своїми "успіхами" на фронті, тож намагаються тиснути й шантажують замінуванням двох важливих об'єктів інфраструктури.
Загальна ситуація напружена, але контрольована. Ми відстежуємо перебіг подій і дії окупантів та у разі небезпеки встигнемо попередити населення,
– сказала Гуменюк.
Останнім часом світова спільнота досить потужно почала реагувати на підготовку росіян до теракту на ЗАЕС. Адже після підриву Каховської ГЕС світ усвідомив, що окупанти не тільки шантажують, а вже доведені до відчаю й можуть вдаватися до дій.
Чому Росія шантажує техногенними катастрофами: дивіться відео
Останні новини про ситуацію на ЗАЕС
- Російські телеграм-канали поширювали ІПСО, що у ніч на 5 липня Україна нібито може атакувати території Запорізької АЕС безпілотниками та "високоточною далекобійною зброєю".
- Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що вкиди російської пропаганди – це примітивна і брехлива ІПСО. Інформація про те, що Україна нібито може атакувати територію ЗАЕС безпілотниками, не відповідає дійсності.
- Водночас наступник начальника Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що Сили оборони підготовлені до можливого підриву на території Запорізької АЕС.