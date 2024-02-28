Росія готується до вторгнення Китаю: там уже відпрацювали сценарій застосування ядерної зброї

Стався витік інформації з військових файлів, який свідчить, що Росія провела тренування застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з "великою світовою державою". Російські війська відпрацювали сценарій у випадку вторгнення Китаю.

При цьому у секретних файлах описано низький поріг застосування тактичної ядерної зброї Росією в разі конфлікту з великою світовою державою.

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Документи складаються з 29 файлів, складених у період із 2008 по 2014 рік. У них російські військові описали сценарії підготовки до вторгнення Китаю, напрямки удару з боку КНР, а також критерії потенційної ядерної відповіді Росії.

"Ми вперше бачимо, що подібні документи публікуються у відкритому доступі. Згідно з ними, поріг застосування ядерної зброї досить низький у випадку, якщо бажаного результату не можна буде досягти за допомогою звичайних засобів", – зазначив Олександр Габуєв, директор Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії.

І попри те, що файли датуються 10 і більше роками, аналітики вважають, що вони, як і раніше, актуальні для російської військової доктрини.

Які в Росії сценарії застосування ядерної зброї

Видання пише, що тактична ядерна зброя Росії, яку можна доставити за допомогою ракет наземного або морського базування, а також із літаків, призначена для обмеженого бойового застосування в Європі та Азії, на відміну від більшої "стратегічної" зброї, призначеної для ураження США.

І попри нінішнє нібито партнерство з Китаєм, політичні та військові еліти Кремля усе ще мають підозри щодо східного сусіда.

"І хоч, країни стали ближчими, навчальні матеріали секретних файлів демонструють, що Східний військовий округ Росії репетирував безліч сценаріїв, що зображують китайське вторгнення", – ідеться у статті.

Навчальні матеріали для російських військових, за словами експертів, розкривають суть того, як Росія розглядає свій ядерний арсенал –

першими.

Зокрема, в одному зі сценаріїв у разі гіпотетичного нападу Китаю, наголошується, що Росія, яку в цілях військових ігор називають "Північною Федерацією", може відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити наступ "Півдня" з другою хвилею сил вторгнення.

Поріг застосування ядерної зброї

Згідно з документами, поріг – це сукупність чинників, за яких Росія нібито бде вимушена застосувати ядерне озброєння. Мова про меду втрат російських військ, які "необоротно призведуть до нездатності зупинити велику ворожу агресію", адже це зумовить "критичну ситуацію для державності та безпеки Росії".

Серед можливих умов – знищення 20% стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами, 30% атомних ударних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасне ураження основного і резервного берегових командних пунктів.

У файлах також прописано умови, за яких російські військові також можуть використовувати тактичну ядерну зброю для широкого кола цілей, включно із "стримуванням держав від застосування агресії", або ескалації військових конфліктів", "зупинкою агресії", запобіганням програшу російськими військами боїв або територій, або щоб зробити, наприклад, російський флот "ефективнішим".

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