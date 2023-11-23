Польща не в пріоритеті: розвідники повідомили, на які країни готується напасти Росія

Очевидно, що Україна – не єдина ціль Росії. Країна-агресор розглядає різні можливості напасти на різні країни. 24 Канал розкаже детальніше.

За словами голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, Росія вже розпочала готуватися до майбутнього нападу на країни ЄС. Про це він повідомив у колонці для видання "Інтерфакс-Україна".

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Хто наступний після України

Наразі пріоритет – Молдова і країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія: вся західна частина колишнього СРСР. Кремль уже розпочав таку роботу. Привід – порушення прав російськомовних (передусім Латвія, Естонія). Москва вже волає про утиски російськомовних у Балтії та право народів на самовизначення,

– ідеться у матеріалі.

Литвиненко трохи пролив світло на те, як саме росіяни збраються це робити. Хоча російських "дипломатів" (які насправді були шпигунами) вже вислали з низки країн, окупанти не втрачають надії проникнути до ЄС і закріпитися там.

"Росіяни активно інфільтрують країни Європи, насамперед Південної, своєю агентурою, створюючи бізнеси, НГО тощо. Є ознаки підготовки інфраструктури підривної діяльності під велику війну (підхід, апробований за часів СРСР)", – зазначає Литвиненко.

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Які плани виношує Путін

Водночас Литвиненко називає підготовку до майбутньої агресії Росії проти інших країн одним із завдань окупантів, не головним. Пріоритетом для них зараз є забезпечити внутрішню стабільність і мобілізувати населення і економіку, а також виробляти більше зброї. Чого ще прагне Путін, яка його мета на Близькому Сході та чому голова СЗР уважає, що війна ввійшла у критичний період – читайте тут.