Якби Росія захопила Україну, вже була б у Європі, – Бочкала про плани Кремля атакувати НАТО

В ISW зазначили, що Росія продовжує використовувати концепцію "співвітчизників за кордоном". Усе, аби виправдати свою можливу агресію щодо НАТО та країн Балтії. Ба більше, Путін та Лукашенко заявляли про те, що країна-агресорка нібито перебуває в "екзистенційному геополітичному конфлікті з сучасним нацистським рухом", який поширюється за межі України.

Та очільник Кремля намагається "годувати" свій народ, адже йому треба постійно пояснювати, чому Росія воює. Про це 24 Каналу заявив військовий оглядач Роман Бочкала, зауваживши, що Путін намагається зробити війну Росії проти України начебто "священною". До слова, Кремль усе більше створює образ країни, яка нібито протистоїть Заходу у боротьбі з "нацизмом".

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Так він прагне пояснити, чому росіяни уже два роки не можуть її захопити.

"Війна – це дорого, це обмеження, це смерті. Економічно Росії чим далі, тим важче стає жити. Тому все одно треба пояснювати", – сказав Бочкала.

Російська пропаганда розповідала про те, що українська держава нібито "слабка" і там взагалі "розбрат". Тому у пересічного росіянина виникає питання – чого уже два роки Росія не може перемогти. Тому перша теза країни-агресорки про те, що вона воює нібито не з Україною, а з "усім Заходом".

Друге – чому це подається саме під соусом "нацизму". Бо, звичайно, це отримує відклик у серці "народомаси", бо всі ж пам'ятають Другу світову. Усі пам'ятають нацизм, фашистів. "Звичайно з нацизмом треба боротися, проти нацистів треба воювати",

– розповів військовий оглядач.

Третя теза стосується зовнішньої цільової аудиторії. Мовляв, Росія йде "рятувати росіян". Владімір Путін, переконаний Роман Бочкала, й надалі намагатиметься діяти гібридно та впливати на рішення європейських еліт.

Новий Гітлер

На думку військового оглядача, лише тоді, коли країни Європи отримають свій власний негативний досвід від Росії, де вони побачать, що це стосується їхньої нацбезпеки, можна буде побачити дієву реакцію.

Своїми зухвалими діями до європейських країн президент країни-агресорки показує, що війна проти України – це не "внутрішня історія між Росією та Україною". Це історія про інше – нового Гітлера. Путін хоче стати гегемоном, який хоче всіх захопити. І зупиниться він лише тоді, коли його зупинять.

"Він лише тому поки що не перейшов у більш агресивну стадію щодо Східної Європи, що він просто не може захопити Україну. Якби він проковтнув Україну, він би звичайно вже пішов далі. У нього вже просто немає іншого вибору", – наголосив Бочкала.

Військовий оглядач вважає, що доки очільник Кремля живий, стільки він і воюватиме як проти України, так тепер і проти всієї Європи.

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