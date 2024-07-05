Не лише зброю: що Росія збирається імпортувати з КНДР

В Росії нестача робочої сили. Працівники потрібні зокрема в будівельній галузі та для сезонних робіт. Здебільшого країна-агресорка звикла залучати для такої праці мігрантів. Після підписання Путіним договору про партнерство з диктатором КНДР Кім Чен Ином, ймовірно, що в Росію будуть залучати робітників з Північної Кореї.

Економіст Максим Блант озвучив думку 24 Каналу, що після візиту російського диктатора в Північну Корею 18 червня, Росія планує отримати від КНДР радянське озброєння, аби мати можливість продовжувати війну в Україні. Додатково, з його слів, Путін хоче використовувати населення республіки, як дешеву робочу силу.

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Розмови про використання робітників КНДР ведуться давно

Блант зауважив, що наразі в Росії повна біда з міграційною політикою. З його слів, з одного боку бігають представники відомств економічного блоку й сільського господарства, які збентежені з приводу того, що їм не вистачає сезонних робітників. З іншого боку тиждень тому голова слідчого комітету розповів, як він ловить мігрантів та відправляє на фронт. Чиновник пишається тим, що це позбавляє людей, які приїжджають з Узбекистану й Таджикистану, бажання прибувати в Росію.

З північнокорейськими робітниками все простіше. Вони будуть робити те, що їм скажуть. Думаю, що це питання було предметом для перемовин між Путіним і Кім Чен Ином. Розмови про використання корейської робочої сили, в тому числі й на окупованих територіях, ведуться з початку війни,

– озвучив Блант.

Російський диктатор 18 червня побував в КНДР. Там Путін провів зустріч з Кім Чен Ином, в результаті якої було підписано договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". Країни мають на меті розробити альтернативні системи торгівлі, оскільки перебувають під санкціями. Крім того, хочуть підтримувати одне одного в разі, якщо на одну з країн буде здійснено напад.