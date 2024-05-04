Росіяни намагаються прорвати оборону одразу з 3 боків, – Луганська ОВА
Джерело:Артем Лисогор
Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ одразу в трьох напрямках у Луганській області. Зокрема, вороги намагаються діяти на Куп'янщині, на Лиманському напрямку, біля Білогорівки.
В Луганській ОВА повідомили 4 травня, що ворожі дрони полювали на позиції українських військових поблизу Невського, Куземівки, Греківки. Протягом минулої доби на фронті відбулось 119 бойових зіткнень.
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Що відомо про ситуацію на Луганщині
Загарбники намагаються прорвати нашу оборону одразу з трьох боків,
– розповів очільник ОВА.
Він пояснив, що росіяни:
- штурмують на Куп'янському напрямку поблизу Андріївки та Стельмахівки;
- атакували за підтримки авіації в районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку;
- не припиняють спроб просунутися в Білогорівці.
Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що постраждали від артилерійських та мінометних ударів Макіївка, Греківка, Куземівка, Стельмахівка.
Що відбувається на Луганщині: дивіться на карті
Яка ситуація на фронті
- У Генштабі ЗСУ розповіли вранці 4 травня, що ЗСУ відбили 6 атак на Куп'янському напрямку, 7 – на Лиманському, 27 – на Бахмутському, 34 – на Авдіївському. Також наші військові продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. Окрім того, окупанти намагались атакувати на Оріхівському та Херсонському напрямках.
- Аналітики проєкту DeepState заявили, що ворог просунувся в Нетайловому. Уточнили ситуацію в районі Часового Яру, Роботиного, Соловйового та Кринків.
- Буквально 14 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія хоче захопити Часів Яр до 9 травня. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що взяття міста окупантами питання часу.