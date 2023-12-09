Росія зібралася провести "вибори" на окупованих територіях: Україна потужно відповіла

Володимир Путін заявив, що балотуватиметься на "виборах" президента Росії. Яка несподіванка. Спойлер – ні. Окрім того, країна-терористка планує провести свої "вибори" на тимчасово окупованих територіях України.

Путін довго тягнув "інтригу" й лише 8 грудня оголосив офіційно, що балотуватиметься на виборах президента. Вони відбудуться вже у 2024 році. Провести ганебну "театральну постановку" Росія збирається й на тимчасово окупованих територіях України.

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Як відреагували у МЗС України

У МЗС України потужно відреагували. Цивілізований світ закликали накласти нові санкції, а також не надсилати своїх громадян як спостерігачів на ці псевдовибори.

Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, наголосили, що вибори у Росії не мають нічого спільного з демократією.

Вибори у Росії можуть стати переломним моментом

Володимир Зеленський раніше зізнався, які в нього очікування від майбутніх президентських виборів у Росії. Український лідер наголосив: неважливо, як вони відбуватимуться, всі знають результат.

Водночас український лідер прогнозує, що вибори у Росії у 2024 році можуть стати переломним моментом. Для цього потрібно, аби цивілізований демократичний світ не визнав їхні результати.