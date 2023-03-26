Росія хоче розмістити ядерку в Білорусі: ЄС готовий відповісти

Росія продовжує використовувати Білорусь як військовий плацдарм. Кремлівський диктатор Владімір Путін планує розмістити там свою ядерну зброю.

Російський президент заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. У Міноборони США зазначили, що наразі немає жодних ознак підготовки Кремля до застосування ядерки.

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У ЄС готові відповісти на розміщення ядерної зброї в Білорусі

На заяву про ядерну зброю вже відреагував високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь все ще може зупинити це, це її вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями,

– зауважив Боррель.

За інформацією The Guardian, виконувач обов'язків керівника Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї Даніель Хогста заявив, що поки в Путіна є ядерна зброя, Європа не може бути в безпеці. ICAN засудила заяву президента Росії.

"Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці. Він виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття спільного використання ядерної зброї НАТО. Допоки країни продовжують вважати ядерну зброю чимось іншим, ніж глобальною проблемою, це допомагає Путіну прикривати свою поведінку", – зазначив Хогста.

Росія збирається розташувати ядерну зброю в Білорусі