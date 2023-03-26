Росія хоче розмістити ядерку в Білорусі: ЄС готовий відповісти
Джерело:твітер Жозепа Борреля
Росія продовжує використовувати Білорусь як військовий плацдарм. Кремлівський диктатор Владімір Путін планує розмістити там свою ядерну зброю.
Російський президент заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. У Міноборони США зазначили, що наразі немає жодних ознак підготовки Кремля до застосування ядерки.
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У ЄС готові відповісти на розміщення ядерної зброї в Білорусі
На заяву про ядерну зброю вже відреагував високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь все ще може зупинити це, це її вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями,
– зауважив Боррель.
За інформацією The Guardian, виконувач обов'язків керівника Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї Даніель Хогста заявив, що поки в Путіна є ядерна зброя, Європа не може бути в безпеці. ICAN засудила заяву президента Росії.
"Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці. Він виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття спільного використання ядерної зброї НАТО. Допоки країни продовжують вважати ядерну зброю чимось іншим, ніж глобальною проблемою, це допомагає Путіну прикривати свою поведінку", – зазначив Хогста.
Росія збирається розташувати ядерну зброю в Білорусі
- Під час інтерв'ю російським ЗМІ 25 березня Путін вирішив відповісти на заяву Великої Британії про надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Президент Росії повідомив, що його країна розмістить ядерну зброю у Білорусі.
- До 1 липня там завершать будівництво сховища. Однак мовиться не про надання Білорусі ядерної зброї, щоб нею міг користуватися Алєксандр Лукашенко.
- Кремль розмістить там свої ядерні сили та, як вже звично, експлуатуватиме територію країни, аби лякати Захід зброєю масового ураження.
- За повідомленням видання Reuters, США вкрай обережно прокоментували погрози кремлівського диктатора.