Росія хоче спровокувати Україну для конфлікту зі сторони Придністров'я, – розвідка

Росія готує провокації проти своїх же військових. Держава-агресорка при цьому виношує хитрий план звинуватити потім у цих провокаціях Україну.

У військові підрозділи Росії та її сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій. Про це попереджають українські розвідники.

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Росія задіяла Придністров'я

У 3 окремій мотострілковій бригаді так званих збройних сил Придністровського регіону Молдови 13 січня військові провели службову нараду.

Особовому складу при цьому довели, що чекають нібито на провокації від України. Вони начебто мають відбутися у районі населеного пункту Ковбасна, де розташовані артсклади оперативної групи російських військ.

Розпорядження про те, щоб привести бригади у вищі ступені бойової готовності, не було. Втім наголосили на готовності особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням,

– повідомляє Міноборони.

Останні новини про Придністров'я

Росія для голосування у Держдуму восени хотіла відкрити 27 дільниць у Придністров'ї. Втім, молдовська влада не давала на це дозволу. Як відзначили дипломати, відкриття дільниць на неконтрольованій молдовською владою території не відповідає принципу територіальної цілісності Молдови.

Президентка Молдови Майя Санду виступила на Генасамблеї ООН у вересні 2021 року. У промові вона серед іншого й зверталася до Росії. Санду запевняла Москву, що буде незмінно домагатися повного виведення військовослужбовців Росії з Придністров'я. Утім, тільки мирним шляхом.

Сполучені Штати Америки доставляли в Молдову першу частину військової техніки вартістю 5 мільйонів доларів. Це могло нібито загальмувати врегулювання конфлікту в Придністров'ї. Таку заяву робив представник міністерства закордонних справ Росії Олексій Зайцев, як мовилось у російських ЗМІ.

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Придністров'я – самопроголошена держава у Східній Європі, яку міжнародна спільнота визнає частиною Республіки Молдова. В 2006 році провели референдум, на якому, за офіційними даними, 98% були за незалежність республіки від Молдови і майбутню інтеграцію з Росією. Результати референдуму не визнали на міжнародному рівні. Конфлікт досі заморожений.