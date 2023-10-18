Росія хоче статусу перемовника на Близькому Сході: які сигнали Путін уже отримав
Збройний конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС продовжується. Ба більше, Владімір Путін висловив свій намір виступити перемовником у цій війні.
Це б принесло Росії певний статус. Утім, є одне "але". Про нього 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.
Читайте також Ізраїль та ХАМАС відкрито використовують досвід російсько-української війни
Роль Путіна
Тож, Росія хотіла б отримати статус перемовника, оскільки це може демонструвати певну регіональну силу держави. А також те, що вона здатна вирішувати конфлікти.
"Але ні Ізраїль, ні ХАМАС не налаштовані на жодні переговори. Вони налаштовані на боротьбу до кінця. Поки країни не вичерпали можливості", – відзначив політичний експерт.
Зазначимо, що у відповідь ХАМАС "високо цінує" позицію російського диктатора. Раніше Путін виступив за створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.
Ярослав Божко про події на Близькому Сході: дивитись відео
Наразі ситуація посилюється. Відомо про ракетний удар по лікарні в Секторі Гази. Президент США особисто прибув до Ізраїлю. Існує припущення, що використовуючи певні ситуації, арабський світ намагається переломити Захід і виключити ймовірність наземної операції.
"Ті, хто підтримує Палестину, діють значною мірою не так для зміни позиції Заходу. Бо вони досить чітко усвідомлюють, що це комплексна геополітична проблема, яка з 1 – 2 подій не вирішується. Для них важливіше змінити позицію арабських країн, які раніше мали якісь домовленості з Ізраїлем. Щоб ці країни стали на бік Палестини – це Йорданія, Саудівська Аравія, частково Туреччина", – відзначив Божко.
Тому якщо Ізраїль розпочне наземну операцію, це означатиме політизацію арабського населення та відмову нейтральних країн Близького Сходу від відносин з Ізраїлем у близькому форматі.
"Це злам для Ізраїлю безпекової архітектури. Для нього важливо, щоб не вдарили у тил. У цій ситуації я б не сказав, що Ізраїль має розв'язані руки", – додав політичний експерт.
Що відомо про удар по лікарні: основне
- 17 жовтня по лікарні Аль-Ахлі завдали ракетного удару. Військові ізраїльської армії заявили, що це був "невдалий запуск ракети" терористів "Ісламський джихад".
- ЦАХАЛ та ХАМАС перекладають вину одне на одного, а Пентагон закликав Ізраїль дотримуватися законів війни. Через удар Джо Байден скасував зустріч в Йорданії з арабськими лідерами і прибув до Ізраїлю.
- Мовилося про щонайменше 500 жертв. Загалом станом на 17 жовтня в Секторі Гази кількість загиблих зросла до 3 тисяч осіб. В Ізраїлі станом на 18 жовтня – 1 400 осіб. Відомо про загибель 23 українців.