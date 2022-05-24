Росія хоче відновити залізничне сполучення Донбасу з Кримом, – військовий експерт

Росія змінила тактику військового протистояння. Тепер загарбники використовують так звані флангові охоплення.

Раніше російські окупанти завдавали фактично "лобові" атаки та боїв безпосередньо у містах. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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На жаль, зараз у Луганській області фіксують стрімке просування ворога. Для постачання паливо-мастильних матеріалів та боєзапасів окупанти використовують залізницю.

Росія розглядає можливість відновлення прямого залізничного сполучення, для вирішення як військових, так і економічних питань,

– розповів Снєгирьов.

На його думку, це сигнал окупаційних російських сил, що вони ніколи не віддадуть захоплену територію Донецької та Луганської області, а також сухопутний коридор до Криму.

"У Луганську перебуває представник тимчасово окупованого Криму, який розв'язує питання відновлення залізничного сполучення між окупованими територіями Донецької та Луганської областей та Кримом", – наголосив військовий експерт.

Окупанти використовують порт у Маріуполі

Крім того, росіяни розмінували порт у Маріуполі. Його окупанти теж використовуватимуть як для військової, так і економічної логістики. Снєгирьов додав, що зараз росіяни використовують тактику більш скороченого логістичного постачання.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Слобожанському напрямку російські окупанти взялися відновлювати залізничну інфраструктуру в районі Куп'янська. Це необхідно ворожим військам для оперативного перекидання вантажів.

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