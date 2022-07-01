Окупанти відклали запуск потяга з Криму до Херсона й Мелітополя

Російські окупанти вирішили перенести запуск потяга, який сполучатиме тимчасово окупований Крим та деякі окуповані ділянки материкової України.

Відповідну інформацію повідомив так званий "глава" окупантів в Криму Сергій Аксьонов. Про це написали росЗМІ 30 червня.

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Росія відкладає запуск потяга на тимчасово окупованій території

У повідомленні мовиться, що Аксьонов заявив про перенесення початку залізничного сполучення Криму з Херсоном та Мелітополем на пізніший термін.

Причиною він назвав нібито незавершені роботи з безпеки.

Варто пригадати, що російські окупанти оголосили 15 червня, що з 1 липня курсуватиме пасажирський потяг, який сполучатиме:

тимчасово окупований Крим;

тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Мер Мелітополя пояснив, навіщо насправді окупантам потяг

Іван Федоров розповів, що анонсований окупантами потяг Мелітополь – Джанкой потрібен ворогу насправді не для того, щоб перевозити людей.

Федоров пригадав, що у Мелітополі підривали бронепотяг окупантів та рейки, щоб росіяни не могли ним возити залізницею додаткові ресурси для війни проти України.

Саме тому вони (росіяни – 24 канал) вирішили запустити пасажирський потяг, щоб прикриватися нашими людьми, як щитом. Щоб не було диверсій, – а вони точно будуть, тому що через залізницю окупанти підвозять багато вибухових предметів, набоїв та тяжкого озброєння,

– пояснив мер Мелітополя.

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