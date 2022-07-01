Окупанти відклали запуск потяга з Криму до Херсона й Мелітополя
Російські окупанти вирішили перенести запуск потяга, який сполучатиме тимчасово окупований Крим та деякі окуповані ділянки материкової України.
Відповідну інформацію повідомив так званий "глава" окупантів в Криму Сергій Аксьонов. Про це написали росЗМІ 30 червня.
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Росія відкладає запуск потяга на тимчасово окупованій території
У повідомленні мовиться, що Аксьонов заявив про перенесення початку залізничного сполучення Криму з Херсоном та Мелітополем на пізніший термін.
Причиною він назвав нібито незавершені роботи з безпеки.
Варто пригадати, що російські окупанти оголосили 15 червня, що з 1 липня курсуватиме пасажирський потяг, який сполучатиме:
- тимчасово окупований Крим;
- тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей.
Мер Мелітополя пояснив, навіщо насправді окупантам потяг
Іван Федоров розповів, що анонсований окупантами потяг Мелітополь – Джанкой потрібен ворогу насправді не для того, щоб перевозити людей.
Федоров пригадав, що у Мелітополі підривали бронепотяг окупантів та рейки, щоб росіяни не могли ним возити залізницею додаткові ресурси для війни проти України.
Саме тому вони (росіяни – 24 канал) вирішили запустити пасажирський потяг, щоб прикриватися нашими людьми, як щитом. Щоб не було диверсій, – а вони точно будуть, тому що через залізницю окупанти підвозять багато вибухових предметів, набоїв та тяжкого озброєння,
– пояснив мер Мелітополя.
Останні новини з окупованих територій: коротко
- У тимчасово окупованому Херсоні діє потужний партизанський рух. Ймовірно, партизани підірвали автомобіль нардепа-зрадника Олексія Ковальова. На жаль, він таки вижив.
- 28 червня мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, що росіяни хочуть відбирати батьківські права, якщо діти не підуть в окупаційну школу. Проте в місті 90% педагогів відмовились співпрацювати з окупантами, погодились тільки 10% технічних працівників.
- 30 червня британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс заявила, що Україна зможе відвоювати всі свої території, зокрема тимчасово окуповані росіянами Крим та Донбас. Перед цим прем'єр Великої Британії Борис Джонсон оптимістично оцінив план України перемогти Росію вже цього року.
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