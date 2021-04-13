Росія каже, що стягнула війська до кордону через загрозу з боку НАТО

Росія перекинула до своїх західних кордонів дві армії та три з'єднання повітряно-десантних військ. У російському міноборони кажуть, що переміщення відбулось під час контрольної перевірки військ та у відповідь на начебто загрозу з боку Північноатлантичного Альянсу.
Джерело:Интерфакс
Про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час наради у Північноморську. Війська, переконує Шойгу, відправили у район виконання навчально-бойових завдань.
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Реагуючи на військову дільність Альянсу, що загрожує Росії, ми ухвалили відповідні заходи,
– сказав Шойгу.
Шойгу каже, що війська – у повній бойовій готовності
Міністр пригрозив, що війська у повній готовності і "здатні виконати завдання з забезпечення воєнної безпеки країни".Зверніть увагу! За словами Шойгу, контрольну перевірку війська проходитимуть ще протягом 2 тижнів.
Коротко про російські війська біля українського кордону
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України.
- Росіяни кажуть, що проводять військові навчання та перевірку бойової готовності.
- За свідченнями Головного управління розвідки, такі заходи для цієї пори року не характерні.
- За словами прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель, біля кордону України зібралось близько 40 тисяч військових.
- Через напруження Україна ініціювала консультації з НАТО. Міністр закордонних справ України зустрівся з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.
Російські війська на українському кордоні / Інфографіка 24 каналу