Росія каже, що стягнула війська до кордону через загрозу з боку НАТО

Читать новость на русском

Росія перекинула до своїх західних кордонів дві армії та три з'єднання повітряно-десантних військ. У російському міноборони кажуть, що переміщення відбулось під час контрольної перевірки військ та у відповідь на начебто загрозу з боку Північноатлантичного Альянсу.

Джерело:

Интерфакс

Про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час наради у Північноморську. Війська, переконує Шойгу, відправили у район виконання навчально-бойових завдань.

Актуально Знову за старе: Москва запевняє, що не відмовиться від захисту російськомовного населення

Реагуючи на військову дільність Альянсу, що загрожує Росії, ми ухвалили відповідні заходи,
– сказав Шойгу.

Шойгу каже, що війська – у повній бойовій готовності

Міністр пригрозив, що війська у повній готовності і "здатні виконати завдання з забезпечення воєнної безпеки країни".

Зверніть увагу! За словами Шойгу, контрольну перевірку війська проходитимуть ще протягом 2 тижнів.

Коротко про російські війська біля українського кордону

  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України.
  • Росіяни кажуть, що проводять військові навчання та перевірку бойової готовності.
  • За свідченнями Головного управління розвідки, такі заходи для цієї пори року не характерні.
  • За словами прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель, біля кордону України зібралось близько 40 тисяч військових.
  • Через напруження Україна ініціювала консультації з НАТО. Міністр закордонних справ України зустрівся з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.


Російські війська на українському кордоні / Інфографіка 24 каналу