В Італії не проти участі Росії та Китаю на Саміті миру, але висунули важливу умову для Кремля

У МЗС Італії заявили, що підтримують участь Росії та Китаю на Саміті миру. Водночас там озвучили для Кремля одну умову.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні наголосив, що Москві варто полишити спроби вимагати капітуляції України. Про це він заявив на пресконференції з лідером Іспанської народної партії Альберто Фейхо у Римі.

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"Інакше це не була б мирна угода"

Таяні сказав, що Італія "не воює з Росією". При цьому політик повністю підтримує її участь у саміті.

Я за мирну конференцію, в якій, як сказав сам Зеленський, повинна брати участь Росія, а також Китайська Народна Республіка,

– сказав глава МЗС Італії.

Проте він наголосив, що Росія повинна виступати на саміті не із закликами капітуляції чи поразки України.

"Інакше це не була б мирна угода", – сказав Таяні.

До слова, Саміт миру Україна планує провести уже зовсім скоро – у листопаді 2024 року. Про те, що Росія буде запрошена на нього неодноразово говорив президент Зеленський.

Втім, російська влада не надто позитивно сприймає заклики участі у саміті. Так, у липні заступник міністра закордонних справ Росії Міхаіл Галузін казав, що Москві "все зрозуміло" щодо цього заходу, а тому доєднуватися вони не планують.

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