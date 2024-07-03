Експрацівниця ЦРУ сказала, чому насправді Кім Чен Ин пішов на співпрацю з Путіним

Візит Владіміра Путіна до Північної Кореї занепокоїв увесь світ. Зокрема, чимало питань викликав підписаний диктаторами договір про "всеосяжне стратегічне партнерство".

Ізольована Північна Корея дуже втішена такою співпрацею. Однак для КНДР не зовсім важлива Росія, як те, що вона може запропонувати. Детальніше про це у розмові з 24 Каналом розповіла Сью Мі Террі – колишня аналітикиня ЦРУ з питань КНДР.

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Для чого КНДР "дружба" з Росією

Кім Чен Ин публічно підтримав війну Росії проти України під час візиту Владіміра Путіна до Пхеньяну. Диктатори також підписали меморандум про співпрацю. Однак для Північної Кореї "дружба" з Росією вигідна лише з однієї причини.

Для Північної Кореї Сполучені Штати є заклятим ворогом №1, Кім Чен Ин вважає, що немає жодної країни, яка була б такою ж загрозливою для КНДР, як США. Але Північна Корея вже й так ізольована, тож Кім Чен Ину потрібні друзі. Росія, очевидно, також бореться зі США, тому логічно, що Кім Чен Ин звернувся саме до Путіна,

– пояснив Сью Мі Террі.

Отже, закономірно, що тепер північнокорейський диктатор хвалить усе, що робить його російський колега. Адже тепер Владімір Путін став для Кім Чен Ина чи не найголовнішим союзником у боротьбі проти Сполучених Штатів.

"Іншою важливою країною для Північної Кореї є Китай, тому що 90% торгівлі КНДР припадає саме на КНР. Китай є ключовим торговельним партнером, покровителем та союзником Північної Кореї. Але з точки зору Кім Чен Ина є логіка у зверненні про допомогу до Путіна", – наголосила експрацівниця ЦРУ.

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