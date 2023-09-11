Росія почала копіювати військову тактику України, – Буданов

Кирило Буданов прокоментував, як воює Росія. За його словами, Україна має перевагу над ворогом в плані креативності та гнучкості методів ведення війни., адже російські загарбники досить застарілі.

Глава української розвідки пояснив 9 вересня на форумі Ялтинської європейської стратегії в Києві, що росіяни "адаптують та копіюють" українську тактику. За даними розвідки, це перша війна, де застосували абсолютно всі типи озброєнь.

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Буданов розповів, як воюють росіяни, порівняно із ЗСУ

Генерал-лейтенант розповів, що Україна має перевагу в плані креативності та гнучкості методів ведення війни.

Але вони (росіяни – 24 Канал) адаптуються, вони намагаються змінити тактику, змінити спосіб використання сил, їхня стратегія з тріском провалюється, але в їхній тактиці є деякі покращення,

– пояснив Кирило Буданов.

За його словами, росіяни дещо таки змінили у веденні війни. Серед іншого – почали нарощувати виробництво безпілотників.

"Вони (окупанти – 24 Канал) перейшли на масове використання дронів, до війни просто не розуміли їх важливості, зараз нас багато в чому адаптують і копіюють", – заявив Кирило Буданов.

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