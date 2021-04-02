Росія в Криму почала перевірку Чорноморського флоту та відпрацьовує наступ

Російські ЗМІ заявили, що Чорноморський флот почав у Росії контрольну перевірку сил в окупованому Криму. Відпрацювання відбувається і на Кубані.

Таку інформацію оприлюднила низка російських ЗМІ. За їхніми даними, Чорноморський флот Росії відпрацьовує наступ.

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Як пишуть ЗМІ, Чорноморський флот Росії проводить "планову контрольну перевірку" боєздатності сил біля берегів окупованого Криму, а також неподалік Краснодарського краю.

У межах навчань тактичні групи разом з екіпажами кораблів проведуть спільні маневри з морською й армійською авіацією. Корабельні групи, сухопутні війська, та авіація відпрацюють наступ і оборону квадрата,

– мовиться у повідомленні.

Раніше українська розвідка попередила, що Росія може готуватись до ескалації конфлікту на Донбасі. Ймовірно, Кремль хоче просунутись вглиб України. Зокрема, держава-агресор під виглядом навчань вже підняла військову авіацію в регіонах, що межують з нашим кордоном.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак 30 березня виступив у Верховній Раді та попередив про загрозу з боку Росії. Він розповів, що Росія під виглядом навчань "Захід – 2021" стягує війська у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях, а також в окупованому Криму.

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Зауважимо, що у відповідь на агресивні дії Росії США приводить своє військо у повну бойову готовність. Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що у разі, якщо Росія почне ескалацію на Донбасі, США не залишать Україну на одинці.

Крім того, український президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова до провокацій, а "Росія грає м'язами".



Розташування угруповань РФ вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу