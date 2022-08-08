Цинізм пробиває усі межі, – мерія Маріуполя про намір пушиліна судити полонених у клітках

Після теракту в колонії Оленівки, де росія вбила українських полонених, окупанти хочуть здійснити самосуд над нашими захисниками в Маріуполі. Для цього вони завезли до Маріуполя клітки.

росія готує "трибунал" для українських воїнів

Лідер проросійських бойовиків у Донецьку денис пушилін цинічно заявив про підготовку до самосуду над українськими захисниками. За його словами, готується так званий "трибунал" для українських воїнів, які боронили свою землю.

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Як розповіли в законно обраній мерії Маріуполя, окупанти на сцені маріупольської камерної філармонії збирають тюремні клітки. Щоб завадити звірствам росіян, у мерії Маріуполя закликали відреагувати міжнародну спільному та зробити все, щоб українські військовополонені опинилися на свободі.

Цинізм окупантів продовжує пробивати усі межи. Вони хочуть провести розправу над українськими захисниками, які на своїй землі боронили свою ж Батьківщину. Міжнародна спільнота має дати оцінку цим діям та зробити все, щоб звільнити наших героїчних захисників,

– йдеться у повідомленні.

Законний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко інформував, що окупанти планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України.

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