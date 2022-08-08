Цинізм пробиває усі межі, – мерія Маріуполя про намір пушиліна судити полонених у клітках
Джерело:Маріупольська міська рада
Після теракту в колонії Оленівки, де росія вбила українських полонених, окупанти хочуть здійснити самосуд над нашими захисниками в Маріуполі. Для цього вони завезли до Маріуполя клітки.
росія готує "трибунал" для українських воїнів
Лідер проросійських бойовиків у Донецьку денис пушилін цинічно заявив про підготовку до самосуду над українськими захисниками. За його словами, готується так званий "трибунал" для українських воїнів, які боронили свою землю.
До речі У Маріуполі окупанти створили "каталог смерті" з тисячами фото похованих у братських могилах
Як розповіли в законно обраній мерії Маріуполя, окупанти на сцені маріупольської камерної філармонії збирають тюремні клітки. Щоб завадити звірствам росіян, у мерії Маріуполя закликали відреагувати міжнародну спільному та зробити все, щоб українські військовополонені опинилися на свободі.
Цинізм окупантів продовжує пробивати усі межи. Вони хочуть провести розправу над українськими захисниками, які на своїй землі боронили свою ж Батьківщину. Міжнародна спільнота має дати оцінку цим діям та зробити все, щоб звільнити наших героїчних захисників,
– йдеться у повідомленні.
Законний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко інформував, що окупанти планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України.
Що відомо про захисників Маріуполя
- У середині травня українські воїни на "Азовсталі" отримали наказ припинити оборону та зберегти життя. Наших захисників вивезли на окуповані території, зокрема – в Оленівку, де тримали в полоні.
- 30 липня росіяни цинічно атакували колонію в Оленівці, що в Донецькій області. За даними Офісу генпрокурора, внаслідок теракту загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. Водночас видання Associated Press писало про 53 загиблих.
- За попередніми висновками експертів, росіяни застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю.
- Щодо обміну полонених, то міністерка реінтеграції Ірина Верещук інформувала, що станом на 30 червня вдалося повернути 300 тіл загиблих героїв, які обороняли Маріуполь.
- Також 29 червня змогла повернути на батьківщину 144 своїх воїнів, з яких частина були на "Азовсталі". Це один з найбільших обмінів полонених з початку повномасштабного російського вторгнення.
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