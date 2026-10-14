Росія всю ніч била по залізниці: під ударом були обʼєкти в 5 областях

Російські війська протягом ночі 14 жовтня завдавали ударів по залізничній інфраструктурі України. Під атакою опинилися одразу п'ять областей.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

Які наслідки атак по залізниці?

Ворог атакував об'єкти залізничної інфраструктури в п'яти регіонах України. Зокрема, під атаку потрапили локомотивні та вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали і станції на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині.

Водночас завдяки завчасним заходам безпеки вдалося уникнути жертв серед пасажирів і працівників залізниці.

Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілів і відновленням руху поїздів.

Вибивало енергетику, наші фахівців тут же відновлювали, блокувало через негабарит ключові напрямки – організовували альтернативні та забезпечували проїзд. Ключове – всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат. Матеріальні втрати – суттєві, вже від ранку працюємо над відновленням,

– написав Перцовський.