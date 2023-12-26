Росія б'є по гуманітарних штабах: журналістка з Херсона розповіла про наслідки обстрілів

Росія потужно обстріляла Херсон в ніч на 24 грудня, поціливши серед іншого й у абсолютно цивільні об'єкти. Втім, останнім часом цинізм окупантів докотився до того, що вони почали знищувати гуманітарні штаби.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсону Євгенія Вірлич. Вона наголосила, що попри потужні обстріли ворога, місто намагається відновлюватися.

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Що відомо про обстріли гуманітарних штабів

Внаслідок прицільного вогню росіян у Херсоні згоріло дуже багато гуманітарки, про що повідомляли навіть представники міжнародних організацій. Імовірно, в такий цинічний спосіб агресор намагається ускладнити зиму для херсонців, ігноруючи правила ведення війни.

Критична інфраструктура також під ударом

: координаторка гуманітарної програми ООН в Україні зазначила, що обстріли Росії були "невибірковими", й атаки росії на гуманітарні штаби "позбавляють мирних мешканців доступу до допомоги, коли вони її найбільше потребують". В ООН також наголосили, що такі удари порушують міжнародне право.

Вже сьогодні на території Херсонської громади зафіксовано понад 4 тисячі зруйнованих об'єктів, серед яких і школи та інша цивільна інфраструктура. Втім, останнім часом після початку опалювального сезону окупанти почали прицільніше вражати критичні для Херсону об’єкти.

Також, під час останнього масованого обстрілу росіяни сильно пошкодили газову мережу міста. Деякі мікрорайони Херсона вже декілька днів сидять без газу, над відновленням постачання якого все ще працюють.

Запустити газ одразу – дуже важко. Це треба робити поступово, знімаючи показники й контролюючи ситуацію (для того, щоб – 24 Канал) не спричинити нову аварію. Газ відсутній у дуже багатьох мешканців, десь до третини (від усіх домогосподарств Херсона – 24 Канал),

– розповіла журналістка.

Втім, херсонські працівники докладають усіх зусиль для того, щоб повернути місто до нормального функціонування. Навіть якщо зранку з’являються повідомлення, що тролейбуси не зможуть вчасно вийти на рейси, то вже за годину-дві громадський транспорт знову працює.

Найскладніша ситуація в мікрорайонах, які наближені до Дніпра й прострілюються практично постійно: Антонівка, Садове, Річпорт та Острів.

В яких іще місцях Росія атакує цивільні об'єкти