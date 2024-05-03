У росіян справді є план захоплення Харкова чи Сум, – командувач Сухопутних військ

У Росії є плани можливого захоплення двох міст – Харкова і Сум. Однак в ЗСУ не знають, наскільки ці плани серйозні й чи можуть росіяни їх реалізувати.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times сказав, що росіяни справді хочуть захопити Харків або Суми. Про це свідчать дані українських спецслужб.

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Росіяни мають плани захоплення Харкова та СУМ

За словами Павлюка, наразі незрозуміло, чи здатні росіяни реалізувати плани захоплення Харкова або Сум.

Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні,

– сказав він.

Він також повідомив, що Росія планує захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку. Однак українські війська робитимуть все, щоб росіянам не вдалося реалізувати ці плани.

Командувач зазначив, що для цього Україні потрібна зброя, особливо артилерія, тому що наразі окупанти мають перевагу в артилерії десять до одного.

Ми зробимо все можливе, щоб не допустити російського прориву, і сподіваємося, що американська зброя нам допоможе. Якби вона прийшла вчасно, ми б не втратили території, які втратили за останні кілька місяців,

– сказав він.

Павлюк також висловив оптимізм щодо того, що довгоочікуваний пакет військової підтримки від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не тільки притупити та повернути російські напади протягом літа, але й повернути Україні стратегічну ініціативу.