Росія має припинити війну в Україні і повністю вивести звідти свої війська, – генсек НАТО

Генсек Північноатлантичного альянсу наполягає, аби Москва вивела свої війська з української території. При цьому НАТО обіцяє надавати допомогу Україні стільки допомоги, скільки знадобиться. Проте ставати частиною конфлікту Альянс не хоче.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив під час брифінгу за підсумками саміту Альянсу в Мадриді. Наступний форум, наголосив генсек, відбудеться у 2023 році в Литві.

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Росія має негайно припинити війну в Україні

В НАТО наполягають: Росія має негайно вивести свої війська з території України. Разом з тим в Альянсі ставлять перед собою завдання – не допустити прямого збройного протистояння між організацією та Москвою.

За словами Столтенберга, цей можливий конфлікт може спричинити велетенські втрати та збитки. Щодо допомоги Україні, то в цьому країни Альянсу – єдині: надаватимуть її стільки, скільки це потрібно.

НАТО має намір переозброїти Україну

Столтенберг зауважив: задля ефективного протистояння агресору українську армію необхідно переозброїти – з радянських зразків на сучасні. У цьому й допомагатиме Альянс.

Столтенберг запевнив, що не існує переліку того озброєння, яке заборонено передавати Україні. Раніше про певні домовленості між країнами-членами НАТО писали ЗМІ.

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Про що домовились на саміті НАТО

Швеції та Фінляндії надали запрошення приєднатись до Альянсу. Цей протокол підпишуть 5 липня.

НАТО ухвалило нову стратегічну концепцію, згідно з якою Росія – найбільша загроза.

Лідери організації домовились про новий пакет допомоги Україні.

Разом з тим Єнс Столтенберг уникнув відповіді на питання щодо можливого українського членства, зазначивши, що двері – завжди відчинені.

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