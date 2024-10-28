Дуже зручна легенда для Заходу: що дає можливості Росії продовжувати наступ

Росіянам, на жаль, вдається активно тиснути на всіх ділянках фронту. Українська влада вже тривалий час намагається переконати Захід у необхідності підсилити військові спроможності нашої держави, зокрема надати дозвіл на атаки вглиб Росії, однак партнери поки не зробили цього.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, зазначивши, що легенда про залучення вісімнадцятирічних до лав ЗСУ є дуже зручною для західних партнерів України. Він вважає що це недоречно, адже Силам оборони більше б допомогло далекобійне озброєння для F-16 та ракети ATACMS.

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Засоби оборони ЗСУ

Михайло Самусь підкреслив, що збільшення військової допомоги для України дозволило б зупинити використання КАБів та вдарити по військовій інфраструктурі на території Росії.

Зверніть увагу! Посол Великої Британії Мартін Гарріс пояснив, що обговорення щодо дозволу на використання західної зброї для ударів по території Росії триває, оскільки це частина великої стратегічної дискусії з партнерами. Він також зазначив, що це питання розглядається в контексті Плану перемоги Володимира Зеленського.

Мовиться про зброю із дальністю 300 кілометрів, яка мала б можливість знищувати командні пункти, склади з боєприпасами, скупчення особового складу, пускові установки "Іскандер", С-300 та С-400 противника.

Наступ на Донбасі вдалося б зупинити. Однак спроможності Росії штурмувати (позиції Сил оборони – 24 Канал) протягом більше ніж року базується на тому, що Україна фізично не може зупинити військові потужності країни-агресорки,

– сказав заступник директора.

Противник зосереджує основні ресурси за межами України на своїй території. Для ударів по цих об'єктах Збройні Сили України мають обмежені ресурси. Змінити це допомогло б збільшення військової допомоги від західних партнерів та дозволи на удари їхньою зброєю вглиб Росії.

Якщо у ЗСУ не буде зброї, то особового складу у нас у будь-якому випадку буде менше, адже втрати зростатимуть. Це технологічна війна. Чим більше далекобійних можливостей, тим меншим є вплив на особовий склад,

– зауважив Михайло Самусь.