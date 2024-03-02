Українець подав до суду на Росію через моральну шкоду: яке рішення ухвалили судді

У Єдиному державному реєстрі судових рішень є цікава постанова. Чоловік із Хмельницької області подав до суду на Росію, оскільки держава-агресор завдала йому моральної шкоди повномасштабним вторгненням. 24 Канал розкаже деталі.

Трибунал стосовно агресії Росії відбудеться в Гаазі – про це домовилися Україна та Нідерланди. Імовірно, саме там судитимуть Путіна.

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Чоловік подав позов проти Росії: про яку суму йдеться і чи задовольнив його вимоги суд

Ще торік хмельничанин подав до суду проти Росії. Від держави-агресора він вимагав 1 мільйон 200 тисяч гривень моральної шкоди, оскільки внаслідок збройної агресії та окупації частини території України було порушено його права.

Чоловік детально пояснив, які саме права було порушено:

йому завдано моральних страждань , оскільки він щоденно зазнає стресу через постійні повітряні тривоги та необхідність перебувати тривалий час в укритті;

, оскільки він щоденно зазнає стресу через постійні повітряні тривоги та необхідність перебувати тривалий час в укритті; він не може спати і здригається від виття сирени;

і здригається від виття сирени; погіршилися відносини з людьми ;

; "лідери громадської думки привели його до накопичення психологічного негативу, який явно прискорив природні процеси його старіння , що призвело до його передчасності";

, що призвело до його передчасності"; споглядання зруйнованих ракетними ударами будівель на Дубово та Грузевиці міста Хмельницького приносить йому додатковий дискомфорт.

Що цікаво, він вимагав і компенсації від України – щоправда, лише 1 гривню. Мовляв, органи державної влади працювали недобросовісно.

Суд відмовив позивачеві. Там пояснили, що справді, всі громадяни України "зазнали безумовних моральних страждань" і не почуваються себе в безпеці, але чоловік мав навести докази правопорушення. До того ж судді зазначили, що на території Хмельницького не велись активні бойові дії, чоловік не виїздив, а його майно не було пошкоджено. Тож Росія може сплатити хіба що 200 тисяч гривень.

То скільки Росія має заплатити хмельничанину

Адвокати подали апеляцію на це рішення і вказали, що суд не з'ясував усі обставини справи і зробив помилкові висновки про необґрунтованість позовних вимог.

Відповідно до нового рішення, чоловік має право позиватися, його вимоги обґрунтовані, а Росія справді має сплатити 200 тисяч гривень.

Росія має заплатити всім нам

На Заході давно говорять про те, що заморожені активи росіян слід використати на користь України. План використання заморожених активів Росії має бути готовим до червня, його підготують країни G7. Такі терміни назвав Джо Байден.

Також до других роковин вторгнення відбулися акції #MakeRussiaPay – Змусьмо Росію заплатити. Активісти буквально виставили рахунок державі-агресору – на фото можна побачити величезний чек.

Згідно з останніми підрахунками, які опублікував Світовий банк, загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 486 мільярдів доларів упродовж наступного десятиліття.