Я не люблю "геополитику". Нормальная политика – это публичная политика, это социальные процессы. "Геополитика" – это антоним "политики". Это понятие навязывает нам представление, что на самом деле все не так, как на самом деле. Что на самом деле есть круг "больших дядь", которые – чтобы там публично ни говорилось – сидят в блаженной тени своих воротил-охранников и бронированных стен и вершат судьбы мира.

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В это приятно верить, если только не вспоминать, как часто "большие дяди", решавшие судьбы мира, вдруг потом оказывались ненужной мебелью у обочины дороги. Взять хоть Нурсултана Назарбаева. Был могущественным, непобедимым, прозорливым мудрым лисом. А теперь сидит перед камерой, ломает пальцы и обзывает себя пенсионером на фоне увольнения своих родственников с тех постов, на которые он их назначил.

Русский тупик

Но давайте о геополитике, то есть, о "реальном балансе сил". С точки зрения "реального баланса сил", на мой взгляд, ультиматум Кремля о нерасширении НАТО является не столько даже невыполнимым, сколько стратегически проигрышным. Такую гарантию нельзя получить, а если даже и можно было бы, то она была бы потом нарушена, как нарушила Россия данные некогда гарантии признания границ и территориальной целостности Украины.

Россия не может настоять на гарантиях нерасширения НАТО. Она слишком слаба для этого перед лицом коллективного Запада в экономическом и политическом отношении. Единственное, в чем она соразмерна коллективному Западу – это в "гарантиях взаимного уничтожения" и возможностях развязывания ядерной войны.

Но хотят ли россияне "взаимного уничтожения" ради невступления Украины в НАТО? Хочет ли мир ядерной катастрофы ради этой цели?

Украинский вопрос

Это не значит, на мой неискушенный взгляд, что Россия не могла вести никакой контригры. В конце концов коллективный Запад и не собирался в обозримом будущем принимать Украину в НАТО. Он говорил об этом как о стратегической возможности. Контригра могла строится на гарантиях "отодвигания" этого гипотетического момента. А там – мало ли что случится?

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Москва, мне кажется, могла настаивать на нейтральном статусе Украины. Но здесь есть тонкий момент. Москва на этом не настаивала. Дело в том, что и в 2004 году, и в 2012 году Кремль хотел не нейтрального статуса Украины, а хотел втянуть ее в орбиту своего влияния. Именно поэтому он сделал ставку на Януковича, отправлял в Киев толпы своих политтехнологов и бог знает, кого еще. Напомню, кандидат в президенты Ющенко был в ходе кампании предположительно отравлен диоксинами. Но, вступив в схватку за Украину, Кремль уже не мог отыграть назад – к статусу нейтральности Украины. Эта борьба стала на Украине и в мире фактором реальной (а не "гео") политики. И логика этой борьбы продолжает раскручиваться все дальше.

Перешеек Евразия

Но даже это все, на мой взгляд, еще не настоящая "геополитика". Реальная, имеющая фактическое наполнение "геополитика" для меня начинает разворачиваться в осознании фактов следующего порядка. Мы привыкли думать о России как о центральной стране Евразии, как бы вбирающей в себя и Европу, и Азию. И у этого мнения есть некоторые основания, но с существенной оговоркой: Россия – это очень маленькая страна

Да-да. Если посмотреть на Россию с небес (или из космоса, кому как лучше видно), то мы увидим слева от нее – "коллективный Запад". Это ЕС, Британия, США и Канада. Это около миллиарда человек. Это политически и экономически высоко интегрированное пространство.

Справа же от России, глядя с небес, мы увидим Китай. Это 1,5 миллиарда человек. Это еще более высоко интегрированное экономически и политически пространство.

И вот между ними – маленькая страна в 150 миллионов человек (всего две трети от населения Пакистана или Нигерии). Такой очень-очень длинный и очень малозаселенный "перешеек Евразия" между Европой и Азией.

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Будущее "Перешейка"

Понятно, что, стратегически и геополитически мысля свое будущее и место в мире, этот перешеек должен агрессивно интегрироваться в оба макрорынка – левый и правый. И реализовать, таким образом, свое естественное преимущество. Это первая опция.

Если это невозможно, то – второй вариант: глубоко интегрироваться в "левый" рынок коллективного Запада. Потому что это пространство культурно более понятное, а кроме того, хотя и высоко интегрированное, но внутренне не гомогенное, диверсифицированное, и в нем, в этой сохраняющейся разнородности легче найти для себя более выгодную нишу. Это вторая опция.

Пространство справа – Китай – и больше (Россия тут будет примерно одиннадцатой частью от целого, 9% от него), и гораздо более культурно далекое, и гораздо более гомогенное внутри себя (во всяком случае, сейчас) и более агрессивное в своем восходящем политическом и экономическом экспансионизме. Ну вот, это – третья, наименее привлекательная опция.

А четвертой не существует. И вступление Украины в НАТО – это маленький и не столь значительный эпизод на фоне этих реальных стратегических альтернатив. И решается это на днях.

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