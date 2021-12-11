Росія має визначитись, – Моравецький про дії Кремля

11 грудня 2021 , 11:15
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Джерело:

La Repubblica

Матеуш Моравецький заявив, що Росія має визначитись. Зокрема щодо того "хоче бути з Європою або проти неї".

На думку прем'єра Польщі, вибір Кремля наразі не на боці Європи. Про це Моравецький розповів під час інтерв'ю. 

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Путін обирає конфлікт

Росія має обрати, чи хоче бути з Європою чи проти неї. Володимир Путін сьогодні обирає конфлікт. І це шкодить не лише Європі, а й його власній країні,
– пояснив Моравецький. 

Він також додав, що сама Європа не хоче конфлікту з Кремлем. Проте вона також "не може дозволити тиск і шантаж на ґрунті енергетики". 

"Тому перед лицем провокацій Путіна ми повинні бути єдиними. Час поступок минув. Ми повинні жорстко реагувати шляхом введення санкцій", – запевнив прем'єр Польщі.

Коментуючи переговори Джо Байдена та Володимира Путіна, Моравецький запевнив, що був би вдячний президенту США, "якби бесіда спричинила зниження активності Росії на кордоні з Україною та Європою".

Та досвід показує, що Путіну довіряти не можна, і політика поступок не діє,
– запевнив Моравецький.

"ПП-2" з самого початку використовували з політичною метою

Щодо "Північного потоку-2",  то політик запевнив, що він з самого початку використовувався "з політичною метою".

"Дати умовну згоду на "ПП-2" та не ввести санкцій проти Росії означає поступитися імперською політикою Кремля", – заявив прем'єр. 

Матеуш Моравецький назвав дві причини, через які газопровід небезпечний для Європи. Зокрема тому, що:

  • "ПП-2" зробить континент ще більш залежним від одного постачальника;
  • він позбавляє транзитні країни "можливості захиститися від спокус їхнього східного сусіда". 

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Автор: Діана Квасневська