"Росія має йти вже у ва-банк": Данілов пояснив, чого чекати від ворога у роковини вторгнення
Олексій Данілов заявив, що розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. Саме тому секретар РНБО пояснив, чого варто чекати від Росії в найближчі місяці.
За даними Данілова, Кремль вже "готується до певних подій". Зокрема, він розповів в ефірі телемарафону, що в Росії хочуть відзвітувати про хоча б якісь "успіхи" за рік війни.
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Яких дій варто чекати від Росії
Олексій Данілов заявив, що два – три місяці для нас будуть складними та вирішальними.
Мається на увазі, що Росія має йти вже у ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії,
– заявив Данілов.
За словами посадовця, Росія вже готується до певних подій, адже там люблять дати. Зокрема:
- 24 лютого 2023 року буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством;
- звітувати хочуть про досягнення "будь-яких успіхів".
Що відомо про проблеми Росії через війну
- Росія з 9 січня 2023 року обмежила виїзд з країни військовозобов'язаним. За даними українських розвідників, наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни. Не випускають вороги навіть обмежено придатних до військової служби.
- Є в Росії й проблеми з фінансами. Зокрема, дефіцит бюджету склав понад 3 трильйони рублів – це 2,3% ВВП країни.
- Ба більше, журналісти Financial Times заявили, що напад Росії на Україну послабив позиції Кремля. Ба більше, це наблизило розпад країни-терориста. Деякі експерти вважають, що провал або розпад Росії може трапитись у найближчі 10 років.