"Росія має йти вже у ва-банк": Данілов пояснив, чого чекати від ворога у роковини вторгнення

Олексій Данілов заявив, що розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. Саме тому секретар РНБО пояснив, чого варто чекати від Росії в найближчі місяці.

За даними Данілова, Кремль вже "готується до певних подій". Зокрема, він розповів в ефірі телемарафону, що в Росії хочуть відзвітувати про хоча б якісь "успіхи" за рік війни.

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Яких дій варто чекати від Росії

Олексій Данілов заявив, що два – три місяці для нас будуть складними та вирішальними.

Мається на увазі, що Росія має йти вже у ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії,

– заявив Данілов.

За словами посадовця, Росія вже готується до певних подій, адже там люблять дати. Зокрема:

24 лютого 2023 року буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством;

звітувати хочуть про досягнення "будь-яких успіхів".

Що відомо про проблеми Росії через війну