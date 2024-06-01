Росія за 3 тижні знищила Вовчанськ, хоч Донецьк 10 років живе мирним життям: важливе порівняння

Російська пропаганда постійно повторює, що нібито Україна з 2014 року "бомбить Донбас". Звісно ж це чергова брехня Кремля, щоб пояснити росіянам своє вторгнення на українські землі.

Аналітики проаналізували, як виглядає Донецьк після 10 років "бомбардувань" ЗСУ та що залишила по собі російська армія на Півночі Вовчанська.

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Росія знищила Північ Вовчанська

Північна частина Вовчанська за 3 тижні практично стерта ворожою артилерією. Супутникові знімки свідчать про значні ураження будівельного фонду міста. Орієнтовно від 50 до 80 % знищено і не підлягає відновленню,

– заявили фахівці.

Проте вони додали, що є ще цілі будинки на Півдні Вовчанська, проте при такій інтенсивності боїв, припускають, що їм не довго залишилось стояти.

"Натомість Донецьк продовжує жити мирним життям. За 10 років крику ворожих пропагандистів та куплених за рублі європейських політиків та митців, місто практично не змінилося. Так, вже немає аеропорту та прилеглих будинків, але решта міста навіть у 2022 році відчувала лише вильоти. Ворог регулярно прикривався і прикривається, виставляючи розрахунки в житлових масивах Донецька. Думаєте вас ніхто не бачить?!" – зауважили в DeepState.

До речі, Збройні Сили України неодноразово пояснювали, що вони не стріляють по собі ж та по мирних людях. Так, міжнародні спостерігачі ОБСЄ не фіксували таких фактів.

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Натомість Росія вже навіть забуває пояснити щось місцевим мешканцям, які чують в місті звук вистрілу, а через декілька секунд "приліт" по Донецьку.



Аналітики порівняли Вовчанськ та Донецьк / Інфографіка DeepState

Що відбувається у Вовчанську: коротко