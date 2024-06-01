Росія за 3 тижні знищила Вовчанськ, хоч Донецьк 10 років живе мирним життям: важливе порівняння
Джерело:DeepState
Російська пропаганда постійно повторює, що нібито Україна з 2014 року "бомбить Донбас". Звісно ж це чергова брехня Кремля, щоб пояснити росіянам своє вторгнення на українські землі.
Аналітики проаналізували, як виглядає Донецьк після 10 років "бомбардувань" ЗСУ та що залишила по собі російська армія на Півночі Вовчанська.
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Росія знищила Північ Вовчанська
Північна частина Вовчанська за 3 тижні практично стерта ворожою артилерією. Супутникові знімки свідчать про значні ураження будівельного фонду міста. Орієнтовно від 50 до 80 % знищено і не підлягає відновленню,
– заявили фахівці.
Проте вони додали, що є ще цілі будинки на Півдні Вовчанська, проте при такій інтенсивності боїв, припускають, що їм не довго залишилось стояти.
"Натомість Донецьк продовжує жити мирним життям. За 10 років крику ворожих пропагандистів та куплених за рублі європейських політиків та митців, місто практично не змінилося. Так, вже немає аеропорту та прилеглих будинків, але решта міста навіть у 2022 році відчувала лише вильоти. Ворог регулярно прикривався і прикривається, виставляючи розрахунки в житлових масивах Донецька. Думаєте вас ніхто не бачить?!" – зауважили в DeepState.
До речі, Збройні Сили України неодноразово пояснювали, що вони не стріляють по собі ж та по мирних людях. Так, міжнародні спостерігачі ОБСЄ не фіксували таких фактів.
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Натомість Росія вже навіть забуває пояснити щось місцевим мешканцям, які чують в місті звук вистрілу, а через декілька секунд "приліт" по Донецьку.
Аналітики порівняли Вовчанськ та Донецьк / Інфографіка DeepState
Що відбувається у Вовчанську: коротко
- Росія вдосвіта 10 травня почала наступ у Харківській області. Тоді ж вороги почали обстрілювати Вовчанськ. Місто в Чугуївському районі Харківської області окупанти з 3 ночі 10 травня атакували КАБами, артилерією та з реактивних систем залпового вогню.
- Очільник Вовчанської міської військової адміністрації (МВА) Тамаз Гамбарашвілі розповів 10 травня журналістам, що через масовані обстріли влада почала евакуювати людей з Вовчанська. Тоді основна маса людей виїжджала своїм транспортом, проте влада й волонтери вивозили тих, у кого немає машин. Тоді люди заявляли, що такого обстрілу ще не бачили.
- Росія не полишає спроб захопити Вовчанськ та не припиняє його обстріли. Зокрема, 15 травня голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, що окупанти не можуть захопити Вовчанськ, хоч це за 3 – 5 кілометрів від кордону з Росією. За даними аналітиків DeepState, востаннє ворог просувався у Вовчанську 25 травня.
- 20 травня заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха розповідав, що Сили оборони контролюють 60% Вовчанська в Харківській області.
- Вже 30 травня речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх заявив, що ЗСУ зараз контролюють більшу частину міста, а саме – 70%. Там тривають вуличні бої.
- Ввечері 1 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія вдарила по Вовчанських Хуторах керованою авіаційною бомбою з російського Таганрогу. Ще одна прилетіла з Росії по Зибиному.