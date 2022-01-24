Росія може атакувати з кількох напрямків, – Павлюк про ймовірний наступ агресора

Українські військові розвідники розповіли, яким може бути план Путіна щодо нападу на Україну. Росія, кажуть в ООС, спроможна атакувати одразу з кількох напрямків.

Про це британським ЗМІ повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він очолює Операцію Об'єднаних сил на Сході України.

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Українська розвідка окреслила можливий план нападу Путіна

За інформацією української військової розвідки, Росія може атакувати одразу з кількох напрямків. Мета Москви і найбільше бажання Путіна – захопити вісім ключових регіонів на східному та південному напрямку. Мовиться, зокрема, і про міста Дніпро, Харків та Одесу.

Це задля того, аби вдарити по основному військовому та промисловому потенціалі українців, а також отримати вихід до Чорного моря.

Путін хоче "покалічити" Україну

За словами генерал-лейтенанта Павлюка, мета глави держави-агресорки – "покалічити Україну", аби та стала залежною від Москви.

Росіяни розглядають різні варіанти, але їх не влаштують лише Донецьк і Луганськ на сході. Вони хочуть поранити всю країну і через це поранення маніпулювати Україною, як їм заманеться,

– пояснив Павлюк.

Українські розвідники вважають, що Росія після перших великих втрат може припинити свій наступ. Адже Путін припускає, що його армія після жертв може зупинитись сама.

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Небезпеку та загрозу з боку Росії обговорять на засіданні РНБО 24 січня. Його скликав президент Зеленський.

Низка країн вже почала відкликати своїх дипломатів з української території та евакуювати їхні сім'ї. Також вони рекомендують громадянам не відвідувати Україну.

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Через загрозу НАТО направляє винищувачі та кораблі у Східну Європу.

Тим часом Росія перекидає війська до Білорусі: відео

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.