"Маємо бути напоготові": у НАТО заявили про можливі атаки Росії на Швецію

Днями Швеція приєдналась до Північноатлантичного альянсу. Наразі в НАТО повинні бути готові до гібридних та кібератак з боку Росії після вступу країни до Альянсу.

Втім, наразі для держав-членів Альянсу немає безпосередньої військової загрози з боку Росії. У цьому запевнив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Росія може атакувати Швецію

За словами генерального секретаря Альянсу, союзники завжди мають пильно стежити за діями Росії та бути готовими до будь-якого виду атак. Зокрема, Столтенберг нагадав, що й до отримання членства в НАТО Швеція була жертвою російських кібератак.

Ризик кібератак на Швецію не є чимось новим. Це був постійний ризик протягом багатьох років, навіть коли Швеція не була членом НАТО. Водночас ми не бачимо жодної безпосередньої військової загрози проти будь-якого союзника по НАТО,

– сказав Єнс Столтенберг.

Натомість прем’єр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що його країна усвідомлює ризики, які відходять від Росії. Він наголосив, що Швеція повинна бути напоготові до будь-яких дій з боку Кремля.

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