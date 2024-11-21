Путін вибухнув новими погрозами за дозволи бити по Росії: на що здатен диктатор

Владімір Путін вперше з'явився на публіці після того, як США дозволили Україні бити по Росії. Російський диктатор звинуватив Вашингтон у "руйнуванні системи міжнародної безпеки" та пригрозив ударами по країнах, які передаватимуть ЗСУ далекобійну зброю.

В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко відповів, чи дійсно Росія може вдарити по території країн Заходу.

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Чи битиме Росія по країнах Заходу

Через кілька днів після того, як США дозволили Україні бити по Росії, а Збройні Сили атакували військові об'єкти на території Курської та Брянської областей, російський диктатор врешті-решт наважився відреагувати публічно. У своїй промові Путін традиційно погрожував Заходу.

Президент країни-агресора заявив, що відтепер Росія може бити ракетами по країнах, які дозволяють застосовувати свою зброю для ударів по російській території.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" сказав, що Путін не наважиться вдарити по жодному об'єкту на території країн-союзників України, адже більшість з них – члени НАТО.

Такий удар – це фактично п'ята стаття колективної безпеки. Путін цього ніколи не зробить. Загалом його промова це вже брехня сама по собі. З цього ми можемо й робити відповідний висновок – дід не випив пігулки й вийшов трохи пофантазувати,

– мовив Коваленко.

Нагадаємо, Путін прокоментував сьогоднішній удар по Дніпру, назвавши його відповіддю на "агресивні дії" НАТО. За словами диктатора, росіяни нібито використали для атаки російську систему середньої дальності "Орешник".

Важливо! Путін заявив, що застосування "Орешніка" було відповіддю на плани США з виробництва та розгортання ракет середньої та меншої дальності.

Чому Путіна так розізлив удар по Курщині

Аналітики говорять те, що зараз Путін виліз із цією заявою й погрожує новим ударом свідчить про те, що за допомогою Storm Shadow у Курській області був знищений якийсь важливий корейський чиновник, близький до Кім Чен Ина.

Цілком ймовірно, що там могли знищити якусь цікаву персону,

– зазначив військово-політичний аналітик.

По-перше, в Курській області якраз діє північнокорейський армійський корпус. Об'єкт, який було знищено, укріплений командний пункт бункерного типу, а не тільки вузол зв'язку. Тому й використовували цікаві ракети з бойовими частинами проникаючого бетонобійного типу.

По-друге, поряд розташований історичний маєток Барятинського. Можливо, що його якраз використовували для того, щоб там перебували представники північнокорейських військ високого рангу.

Не виключаю, що міг бути навіть генерал. Все, що треба поряд – й командний пункт, й відпочинок. Тому так, там міг бути північнокорейський генерал, за якого Кім Чен Ин може попросити у Путіна ще 500 тисяч тонн рису й технології "Орешника",

– додав Коваленко.

Він схиляється до того, що йтиметься про передачу технологій. Навряд чи КНДР знадобиться "Орешник", Кім Чен Ину потрібно буде щось цікаве. Наприклад, авіаційні або ракетні технології.

До слова, аналітики вважають, що це позначення "Орешник" цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над ракетою, яка більш відома власне як РС-26 "Рубеж". Ймовірно, Путін назвав "Рубеж" "Орешником", щоб залякати Захід.