Не мають кількісних обмежень: Росія може готуватися до нового масованого удару

Є інформація, що Росія може готуватися до масованої атаки по Україні. Зокрема, ввечері 25 липня 3 ворожі літаки Ту-95 МС перебазувалися на аеродром "Енгельс-2".

У будь-який момент окупанти можуть завдати ударів з повітря, однак це не означає, що вже зараз ворог готує якусь атаку. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Цілі російських атак

Роман Світан зазначив, що не важливо, де перебувають літаки. Вони можуть у будь-який момент здійснити атаку з повітря. Тому це не говорить про те, коли ворог планує завдавати удари.

Там, де перебувають літаки наразі, не говорить про те, що вже готується якась атака. Вони практично усі готові у будь-який момент здійснити атаку з повітря або комбіновану, зокрема, з моря,

– підкреслив він.

Зокрема, зараз для росіян важлива ціль – це аеродроми напередодні прибуття винищувачів F-16 для ЗСУ. Загарбники намагаються знищити аеродромно-технічне обладнання та аеродромну структуру.

"Останнім часом бачимо, куди йдуть "Шахеди". Чомусь вони знову почали працювати по нашому морському шляху. Намагаються дістати до так званого морського трафіку. Найімовірніше, будуть тиснути на цю зернову угоду. Можуть бути завдані удари і по портових структурах", – сказав військовий експерт.

Ворог постійно здійснює терористичні акти проти цивільного населення. Тому українцям завжди варто бути готовими та дотримуватись правил безпеки.

Тому немає якоїсь цифри, коли та скільки. Можуть застосувати у будь-який момент та багато,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.