Війна на 2 фронти: Жданов сказав, чи готується Росія до нападу на ще одну країну

Останнім часом з'являється інформація, що Росія готує 200-тисячне угруповання за Уралом, щоб напасти на Казахстан. Недарма росіяни почали критикувати Казахстан за нібито русофобію. Проте країна, яка воювала на 2 фронти, ще ніколи в історії не перемагала.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він додав, що ще й Китай дуже чітко дав зрозуміти Росії, що Казахстан є у сфері його інтересів.

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Він зауважив, що й президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв натякнув, що його країна буде орієнтуватися на Китай, а не на Росію.

Я не впевнений, що Росія готує за Уралом 200-тисячне угруповання, тому що ті 300 тисяч мобілізованих, яких вони зараз набрали, всі перебувають на європейській частині,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, половина з них вже в Україні, а решта активно стягується.

Військових з сім'ями селили в полях

Він припустив, що, можливо, зараз росіяни формують другу хвилю мобілізованих десь за Уралом – де-небудь у Тоцьких таборах в Оренбурзькій області.

Там є величезні полігони. Коли виводили Західне угруповання військ (в минулому Угруповання радянських військ) з Німеччини, військових селили саме там,

– згадав Жданов.

Він розповів, що 64 мільярди дойчмарок, які надав Радянському Союзу тодішній канцлер Німеччині Гельмут Коль на організацію виведення радянських військ, забрав Горбачов, і вони зникли.

"Людей не було куди виводити, адже військові містечка не побудували. Тоді в полях виставляли військові частини, селили особовий склад разом з сім'ями в наметових містечках. Поряд розташовували військову техніку та зброю", – зауважив експерт.

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Ласий шматок для Росії

Проте, на його думку, бажання забрати Північний Казахстан неодноразово проголошували російські пропагандисти. Тим більш, що цей регіон є частково російськомовним.

"Там розташований "Байконур" (де відбувається запуск ракет у космос – 24 Канал), також "Зіркове містечко", а ще – ядерний полігон. Тому для Росії це був би ласий шматок. Але піти проти Китаю для неї буде означати самогубство", – вважає Олег Жданов.

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