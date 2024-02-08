Партнери розуміють, що Росія може атакувати країни Балтії, – ОП

Росія може атакувати країни Балтії. Це розуміють партнери України.

Про це 24 Каналу заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, зауваживши, що це розглядають не як гіпотетичний сценарій. Союзники усвідомлюють, що Росії дуже важливо частково контролювати акваторію Балтійського моря, аби впливати на країни Центральної та Північної Європи.

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"Партнери усвідомлюють, виходячи із заяв Владіміра Путіна, що Росія може атакувати країни Балтії. І партнери розуміють: або Росія програє в Україні, або Росія масштабує війну насамперед в Північній Європі", – наголосив Подоляк.

Радник голови ОП додав, що з союзниками треба постійно говорити. Вони розуміють, що війна Росії проти України не може бути завершена, адже "не вистачило снаряду". Також у них є розуміння того, що країна-агресорка воює саме задля війни та вбивства.

Якщо навіть щось зробити, щоб Росія десь зупинилася, це ж не означає, що вона не продовжить війну. Поки Росія буде в такому вигляді існувати, ризики, що ракета не зупиниться за 20 кілометрів до кордону країни НАТО, а полетить далі, залишаться,

– сказав Михайло Подоляк.

Разом із союзниками Україна може суттєво пришвидшити розбудову військових виробництв, розуміючи, які акценти нині треба з досвіду війни.

Пошук рішень

Євросоюз розраховує передати Україні 1 мільйон 155 тисяч боєприпасів для артилерії до кінця 2024-го року. Водночас в ЄС визнали, що до березня передадуть лише 525 тисяч снарядів. Та навіть ця кількість снарядів – це добре, вважає радник голови ОП.

"Спільними зусиллями ми щось додамо з огляду військового виробництва, яке у нас також збільшується. Війна – це не лінійна система. Треба думати, що можна компенсувати", – зазначив Подоляк.

Україна має велику кількість програм розбудови дронових виробництв. Саме FPV-дрони частково компенсують дефіцит артилерії.

Якщо говорити про війну, спочатку треба оцінити власні ресурси. Вони можуть бути в дефіциті. Далі треба оцінити ресурси ворога та як він їх використовує. А згодом – шукати рішення, як обійти антипаритетну різницю.

"Це може бути або управлінське рішення, або креативні підходи до введення тих чи інших бойових дій, або оригінальні рішення до використання альтернативних можливостей. У цьому випадку ми говоримо про дрони чи далекобійні ракети", – сказав радник голови ОП.

Окрім того, більш активно використовуються розвіддані. Усе, аби зрозуміти, де Росія накопичує, зокрема, артилерійський ресурс. Планування на рівні стратегічного та тактично-оперативного командування дозволяє частково компенсувати певні дефіцити.

Треба "інструменти"

Нині зрозуміло, що на цьому етапі війни потрібні певні високотехнологічні рішення та певні обсяги матеріалів. Наприклад, снарядів. А також – можливості замістити ці обсяги іншими "інструментами".

Щодо захисту неба Україна виглядає набагато краще у порівнянні з 2023-м роком. Також щодо креативного підходу до компенсації снарядних дефіцитів набагато краще виглядає, ніж минулого року,

– вважає Михайло Подоляк.

Водночас інша проблема у тому, що все-таки недостатньо "інструментів" – наприклад, дронів. Однак нині дронові виробництва будують пришвидшеними темпами.

"Президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції (у грудні 2023-го року – 24 Канал) говорив про мільйон дронів. Я думаю, що це у 2024-му році абсолютно реальне завдання, яке вже частково виконується і виконується ефективно", – додав радник голови ОП.

Росія може напасти на країни НАТО