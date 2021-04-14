Росія може напасти на Україну зі сторони Криму, – Міноборони

Андрій Таран розповів європарламентарям про 4 можливі цілі Росії, через які вона нарощує сили на кордоні з Україною. Зокрема, Росія може робити це, аби забезпечити водопостачання Криму. Тому в Міноборони розглядають варіант нападу Москви зі сторони півострова.
Джерело:24 канал
Про це Таран заявив під час свого виступу в підкомітеті Європарламенту по обороні. Він наголосив на збільшенні російських військ під кордоном з Україною та на окупованих територіях.
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Можливий напад зі сторони Криму
За словами міністра, дії Росії також є загрозливими для усіх країн Східної Європи, особливо через збільшення чисельності військ в Калінінграді.
Ми розглядаємо ці дії як реальну загрозу нашій національній безпеці. На наш погляд, Росія готує наступальні дії, і Крим стає можливим фронтом,
– заявив глава Міноборони.
Він уточнив, що наступ зі сторони Криму можливий як спроба забезпечити півострів водою.
Інші можливі причини дій Росії
Крім того, за словами Тарана, є підстави припускати ще 3 можливі цілі Кремля:
- демонстрація сили з метою збільшити тиск на Україну, сповільнити позитивні зміни у ній, насамперед євроатлантичну інтеграцію.
- провокації на Сході України, аби звинуватити Київ у порушенні режиму тиші та використати це як привід для розширення окупованої території у Луганській та Донецькій областях.
- масштабна концентрація російських сил може бути відповіддю Росії на проведення навчань Defender Europe 2021, а одночасно і підготовкою до російських навчань "Запад-2021".
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Загострення на Донбасі: основне
- Останнім часом рівень воєнної загрози зі сторони Росії постійно зростає. За інформацією ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях, які межують з Україною. Крім того, країна-агресор стягує зброю до окупованих територій України.
- Сполучені Штати висловили "глибоку стурбованість" тим, що проросійські бойовики порушують режим тиші на Донбасі. А Європейське командування збройних сил США привело армію у боєготовність.
- Міжнародна спільнота обіцяє Києву підтримку у випадку ескалації Росією конфлікту. А Україна, за словами Зеленського, готова до російського наступу, який може початися у будь-який день.