росія може постачати лише проблеми, а не допомогу, – Зеленський засудив чутки про запуск "ПП-2"
Володимир Зеленський прокоментував енергетичний шантаж росії. Президент пояснив, що через "потоки" кремль може тільки постачати проблеми.
Мовиться про "Північний потік" та "Північний потік-2". москва призупинила прокачку газу першим, щоб налякати Європу та запустити другий.
Читайте також "газпром" призупиняє прокачку газу через "Північний потік": ціни знову злетіли
Зеленський прокоментував шантаж росії
Володимир Зеленський пригадав, що росія знову обмежує постачання газу в Німеччину через перший "Північний потік" і знову каже про те, що нібито можна щось компенсувати через "Північний потік – 2".
Ці "потоки" потрібні росії виключно для того, щоб постачати у Європу проблеми, а не допомагати комусь там із газом. Зараз це абсолютно очевидно,
– пояснив президент України.
Зеленський також розповів людям:
- "що довше держава-терорист залишатиметься на європейському та світовому енергетичному ринку, то довше не буде на ньому стабільності;
- що швидше всі у Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв із росії, то швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими".
Коротко про енергетичний шантаж росії
- 19 серпня у німецькому Бундестазі відзначилися обурливою заявою, у якій заявили про необхідніть запуску "Північного потоку-2". Цинізм проявив Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини.
- Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба сказав, що заклики німців нагадують наркоманію та є нерозумними. Також міністр пояснив, що залежність від російського газу вбиває.
- Політолог Олександр Антонюк сказав, що до таких заяв Німеччини може бути причетна росія, яка хоче "промацати" настрої німецького суспільства. Також він пояснив, що "Північний потік-2" створював певні економічні позиції для Німеччини, яка бачила себе своєрідним газовим хабом у Євросоюзі.
Звернення Зеленського за 19 серпня: відео