росія може постачати лише проблеми, а не допомогу, – Зеленський засудив чутки про запуск "ПП-2"

Володимир Зеленський прокоментував енергетичний шантаж росії. Президент пояснив, що через "потоки" кремль може тільки постачати проблеми.

Мовиться про "Північний потік" та "Північний потік-2". москва призупинила прокачку газу першим, щоб налякати Європу та запустити другий.

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Зеленський прокоментував шантаж росії

Володимир Зеленський пригадав, що росія знову обмежує постачання газу в Німеччину через перший "Північний потік" і знову каже про те, що нібито можна щось компенсувати через "Північний потік – 2".

Ці "потоки" потрібні росії виключно для того, щоб постачати у Європу проблеми, а не допомагати комусь там із газом. Зараз це абсолютно очевидно,

– пояснив президент України.

Зеленський також розповів людям:

"що довше держава-терорист залишатиметься на європейському та світовому енергетичному ринку, то довше не буде на ньому стабільності;

що швидше всі у Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв із росії, то швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими".

Коротко про енергетичний шантаж росії

19 серпня у німецькому Бундестазі відзначилися обурливою заявою, у якій заявили про необхідніть запуску "Північного потоку-2". Цинізм проявив Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба сказав, що заклики німців нагадують наркоманію та є нерозумними. Також міністр пояснив, що залежність від російського газу вбиває.

Політолог Олександр Антонюк сказав, що до таких заяв Німеччини може бути причетна росія, яка хоче "промацати" настрої німецького суспільства. Також він пояснив, що "Північний потік-2" створював певні економічні позиції для Німеччини, яка бачила себе своєрідним газовим хабом у Євросоюзі.

Звернення Зеленського за 19 серпня: відео