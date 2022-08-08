росія може прискорити підготовку псевдореферендумів на окупованих територіях України, – ISW
Джерело:Інститут вивчення війни
росія через опір українців на окупованих територіях хоче пришвидшити підготовку до квазіголосувань. Загарбники, зокрема, вже хочуть змінити наміри щодо проведення псевдореферендумів в один день.
Напередодні президент Зеленський наголосив, що проведення псевдореферендумів унеможливить будь-які перемовини між Україною та росією. Загарбники, тим часом, постійно міняють свої плани щодо квазіголосування.
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У Мелітополі запланували "голосування на дому"
Так мер Мелітополя Іван Федоров напередодні зазначив, що окупанти зараз розглядають семиденне "голосування на дому". Виглядатиме це так: озброєні військові росії ходитимуть по помешканнях мелітопольців і змушуватимуть їх погрозами голосувати.
За словами міського голови, лише близько 10% мелітопольців, які залишились в населеному пункті, підтримують приєднання до росії.
На Херсонщині умови для проведення псевдореферендумів ще не визначили
Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань наголосив, що окупанти ще досі не визначились з умовами свого квазіголосування. У підготовці була тритижнева пауза, проте тепер загарбники пришвидшились. Передусім – через атаки ЗСУ по складах та логістичних центрах ворога.Зверніть увагу! Попередня дата так званого "голосування" – 11 вересня.
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Нагляд за псевдореферендумом – неможливий, – ISW
"Голосування" на дому, кажуть в Інституті вивчення війни, збільшує можливості для прямого залякування українців. Будь-який незалежний нагляд за квазіреферендумами стає неможливим, адже фактично "виборчі дільниці" ліквідують.
Різні типи "голосування" росіяни вводитимуть залежно від рівня підтримки населення і ризику активності партизанів. На Луганщині людей буквально шантажують: вимінюють гуманітарну допомогу на обіцянки підтримати анексію.
Що відомо про активність агресора на окупованих територіях:
- В окупованому Чистяковому Донецької області бойовики влаштували цілу "конференцію" щодо проведення квазіреферендуму.
- Там підтримали рішення бойовиків доєднатись до росії.
- На Херсонщині, тим часом, активізувались представники "єдіної росії".
- Вони укладають так звані "списки виборців" та шукають агітаторів серед населення, обіцяючи гроші.
Дивіться у відео – Зеленський про наслідки псевдореферендумів: