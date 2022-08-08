росія може прискорити підготовку псевдореферендумів на окупованих територіях України, – ISW

8 серпня 2022 , 07:14
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Джерело:

Інститут вивчення війни

росія через опір українців на окупованих територіях хоче пришвидшити підготовку до квазіголосувань. Загарбники, зокрема, вже хочуть змінити наміри щодо проведення псевдореферендумів в один день.

Напередодні президент Зеленський наголосив, що проведення псевдореферендумів унеможливить будь-які перемовини між Україною та росією. Загарбники, тим часом, постійно міняють свої плани щодо квазіголосування.

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У Мелітополі запланували "голосування на дому"

Так мер Мелітополя Іван Федоров напередодні зазначив, що окупанти зараз розглядають семиденне "голосування на дому". Виглядатиме це так: озброєні військові росії ходитимуть по помешканнях мелітопольців і змушуватимуть їх погрозами голосувати.

За словами міського голови, лише близько 10% мелітопольців, які залишились в населеному пункті, підтримують приєднання до росії.

На Херсонщині умови для проведення псевдореферендумів ще не визначили

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань наголосив, що окупанти ще досі не визначились з умовами свого квазіголосування. У підготовці була тритижнева пауза, проте тепер загарбники пришвидшились. Передусім – через атаки ЗСУ по складах та логістичних центрах ворога.

Зверніть увагу! Попередня дата так званого "голосування" – 11 вересня.

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Нагляд за псевдореферендумом – неможливий, – ISW

"Голосування" на дому, кажуть в Інституті вивчення війни, збільшує можливості для прямого залякування українців. Будь-який незалежний нагляд за квазіреферендумами стає неможливим, адже фактично "виборчі дільниці" ліквідують.

Різні типи "голосування" росіяни вводитимуть залежно від рівня підтримки населення і ризику активності партизанів. На Луганщині людей буквально шантажують: вимінюють гуманітарну допомогу на обіцянки підтримати анексію.

Що відомо про активність агресора на окупованих територіях:

Дивіться у відео – Зеленський про наслідки псевдореферендумів:

 

Автор: Ірина Пундор