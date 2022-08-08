росія може прискорити підготовку псевдореферендумів на окупованих територіях України, – ISW

росія через опір українців на окупованих територіях хоче пришвидшити підготовку до квазіголосувань. Загарбники, зокрема, вже хочуть змінити наміри щодо проведення псевдореферендумів в один день.

Напередодні президент Зеленський наголосив, що проведення псевдореферендумів унеможливить будь-які перемовини між Україною та росією. Загарбники, тим часом, постійно міняють свої плани щодо квазіголосування.

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У Мелітополі запланували "голосування на дому"

Так мер Мелітополя Іван Федоров напередодні зазначив, що окупанти зараз розглядають семиденне "голосування на дому". Виглядатиме це так: озброєні військові росії ходитимуть по помешканнях мелітопольців і змушуватимуть їх погрозами голосувати.

За словами міського голови, лише близько 10% мелітопольців, які залишились в населеному пункті, підтримують приєднання до росії.

На Херсонщині умови для проведення псевдореферендумів ще не визначили

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань наголосив, що окупанти ще досі не визначились з умовами свого квазіголосування. У підготовці була тритижнева пауза, проте тепер загарбники пришвидшились. Передусім – через атаки ЗСУ по складах та логістичних центрах ворога.

Попередня дата так званого "голосування" – 11 вересня.

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Нагляд за псевдореферендумом – неможливий, – ISW

"Голосування" на дому, кажуть в Інституті вивчення війни, збільшує можливості для прямого залякування українців. Будь-який незалежний нагляд за квазіреферендумами стає неможливим, адже фактично "виборчі дільниці" ліквідують.

Різні типи "голосування" росіяни вводитимуть залежно від рівня підтримки населення і ризику активності партизанів. На Луганщині людей буквально шантажують: вимінюють гуманітарну допомогу на обіцянки підтримати анексію.

Що відомо про активність агресора на окупованих територіях:

В окупованому Чистяковому Донецької області бойовики влаштували цілу "конференцію" щодо проведення квазіреферендуму.

Там підтримали рішення бойовиків доєднатись до росії.

На Херсонщині, тим часом, активізувались представники "єдіної росії".

Вони укладають так звані "списки виборців" та шукають агітаторів серед населення, обіцяючи гроші.

Дивіться у відео – Зеленський про наслідки псевдореферендумів: