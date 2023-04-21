Гітлер наважився: політтехнолог припустив, чи піде Росія на ще одну війну проти України

В Україні допускають, що Росія після поразки може наважитись на війну-відповідь у майбутньому. Такого варіанту відкидати не можна, хоч для цього важливі кілька умов.

Про це 24 Каналу розповів Марат Гельман – політтехнолог. За його словами, ймовірна нова війна може відбутись, якщо президентське крісло досі займатиме Владімір Путін. Але не все так просто.

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Важливо, хто буде при владі в Росії

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що до 2030 року Росія може наважитися на ще одну війну з Україною. Якщо Владімір Путін залишиться при владі, то цілком можливо, що думка Арестовича є правдивою.

Путін – це війна. У нього тепер немає сенсу для існування і тим паче керування країною інакшого ніж війна-відповідь після поразки, якої вони, сподіваюсь, зазнають цього літа,

– зауважив Марат Гельман.

Втім політтехнолог висловив сумнів щодо того, чи російський диктатор таки залишиться при владі після програшу у війні. Російські еліти, крім того, побоюються опозиції, яка може прийти до влади разом з "українською зброєю" та тиском європейської спільноти. Адже опозиціонери вважають, що зокрема еліти призвели до того стану Росії, який є зараз.

"Але з іншого боку Путін теж "злив в унітаз" те, що вони (еліти – 24 Канал) награбували та "поховав" їхні мрії про прекрасне життя на пенсії десь на Лазурному узбережжі", – зазначив Гельман.

Марат Гельман про можливу нову війну Росії проти України: дивитись відео

"Кейс Гітлера"

Тому зараз російська еліта зараз шукатиме "проміжну" особу, яка не є опозиціонером і водночас не дотична до Владіміра Путіна.

Є ще третій варіант, який, як мені здається, досить вірогідний. Якщо згадати історію Гітлера, то він прийшов до влади після поразки Німеччини в Першій світовій війні. Ситуація тоді була доволі схожа. Раптова капітуляція Німеччини та пізніші заяви Гітлера, що це євреї та інтелектуали зрадили німецький народ,

– розповів політтехнолог.

Тобто початок Другої світової війни став наслідком поразки Німеччини у Першій світовій. Тому цілком ймовірним може бути сценарій, за якого нову війну з Україною розпочне не Путін, а його наступник.

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