Дуже оптимістичний варіант для України: чим Росія може поступитись на перемовинах

Видання The Telegraph припустило, що Росії, можливо, доведеться віддати всю захоплену територію в обмін на Курщину. Це досить оптимістичний сценарій для України, який може швидко реалізуватися за умови смерті диктатора Владіміра Путіна.

Оскільки нова влада, ймовірно, погодиться на цей компроміс, аби завершити війну та мати гарний вигляд в очах міжнародної спільноти. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що насамперед потрібно оцінити реалістичність такого варіанту й сприйняття з боку Росії.

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Чим Росія може поступитися на переговорах

За інформацією видання The Telegraph, Путіну, ймовірно, доведеться повернути Україні частину територій, якщо не всю захоплену територію, в обмін на Курщину. Сотні гектарів російської землі можуть бути віддані за тисячі квадратних кілометрів української землі. Це, за словами медіа, єдиний варіант завершення війни.

Це виглядає дуже оптимістично для України, враховуючи усі умови, у яких ми знаходимося, і наявність у Росії 4,5 тисячі ядерних боєголовок. Це постійний елемент тиску не стільки для нас, скільки для наших партнерів,

– зазначив політолог.

Однак, такий варіант більше схожий на ультиматум. Коли є лише один варіант рішення, то застосовуються різноманітні механізми тиску, щоб його реалізувати.

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За якою логікою воює Росія

Хоча обмін територіями може здатися нерівноцінним, існує певна логіка в такій пропозиції.

Для авторитарних держав, таких як Росія, контроль над територією є абсолютним пріоритетом. Втрата навіть невеликого шматка "своєї" території може бути більш болісним ударом для керівництва, аніж захоплення значної частини України.

У межах цієї логіки Росія може погодитися на такі речі,

– зауважив Рейтерович.

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Які є механізми тиску на Росію

Зі слів політолога, для реалізації цього сценарію необхідно застосувати додаткові механізми тиску на Росію.

"Ми б не мали нічого проти такого варіанту, але потрібно оцінити його реалістичність і сприйняття з боку Росії", – сказав Ігор Рейтерович.



Цей сценарій може швидко реалізуватися за умови смерті Путіна.

Нова влада, яка гіпотетично може виникнути з його оточення, ймовірно, погодиться на цей компроміс, аби завершити війну та виглядати добре в очах міжнародної спільноти, переклавши всю відповідальність на Путіна,

– припустив політолог.

Однак це не означає, що в Росії одразу настане демократичний режим, ймовірно, ситуація може навіть погіршитися.

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Які існують погляди щодо завершення війни

За словами Рейтеровича, різні погляди щодо завершення війни існують навіть в адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Деякі вважають, що потрібно тиснути на Росію, яка змушена буде прийняти умови. Інші ж пропонують компромісний варіант: дійти до якоїсь згоди й зробити завершення війни, яке, може, не всіх влаштує, але просто буде завершенням війни", – пояснив він.

Потрібно чекати на додаткову інформацію від тих, хто займається підготовкою до переговорів.