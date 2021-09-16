Росія може відмовитись розміщувати українських прикордонників на своїх КПП

Росія вирішила більше не допускати місію ОБСЄ на свої пропускні пункти, які межують з ОРДЛО. Через це тепер незрозуміла доля українських прикордонників, які також перебували там.

Поки що російська сторона не направила Україні жодних документів чи заяв щодо розміщення українських прикордонників на контрольно-пропускних пунктах. Зараз Кремль зосереджений на пошуках причин, щоб виправдати припинення місії ОБСЄ.

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Українська сторона має сподівання

У Державній прикордонній службі заявили, що сподіваються на те, що припинення місії ОБСЄ не вплине на роботу українських митників на кордоні з Росією. Однак ніхто не заперечує того факту, що Кремль може відмовити нам, так само як і ОБСЄ.

У Держприкордонслужбі зазначили, що Росія зараз не подає жодних знаків – ні позитивних, ні негативних. Тому залишається тільки спостерігати за розвитком ситуації.

У Кремля "важливіші справи"

Поки в Україні думають про долю українсько-російського кордону, в Росії уже вигадали декілька варіантів, чому вони не дозволили місії ОБСЄ залишитися.

Першим варіантом є "неповага України до вчинків Росії". А другим – те, що місія ОБСЄ себе вичерпала, адже за 7 років вона нібито не зафіксувала жодного порушення на кордоні. Хоча це далеко не так, бо порушення з російської сторони фіксували регулярно.

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