Ми готуємося до цього, – у ГУР розповіли, що може стати ціллю ракетних атак Росії

Росія продовжує виробляти ракети для терористичних обстрілів України. У розвідці готуються до відбиття масованих атак противника восени.

У розвідці не виключають, що Росія може відновити атаки по енергетичній інфраструктурі України. Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

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Росія може відновити атаки на енергосистему

Він зазначив, що в Росії триває виробництво ракет. Водночас Скібіцький підкреслив, що Росія не досягла поставлених цілей восени – взимку, коли українська енергосистема вистояла під час масованих атак.

Ми, по суті, нормально пережили зиму,

– сказав він.

Представник ГУР МО зазначив, що Україна готується до ймовірних повторних атак на енергосистему. Він наголосив, що Україна намагається посилити ППО.

"Через те здійснюються всі заходи з посилення нашої системи протиповітряної оборони, отримання нових комплексів ППО. На це була також спрямована конференція в форматі "Рамштайн". Одне з ключових і пріоритетних питань на сьогодні – протиповітряна оборона, це ракети, це можливість збільшення кількості сучасних комплексів ППО", – сказав Скібіцький.

Україні потрібно більше систем ППО

Він пояснив, що через те, що територія України дуже велика, для прикриття стратегічних об'єктів як військових, так і цивільних, необхідно більше комплексів протиповітряної оборони.

Потрібно вдосконалювати наші знання і уміння для використання іноземних комплексів протиповітряної оборони,

– додав заступник керівника ГУР.

Скібіцький заявив, що західні системи ефективніші, ніж ракети російського виробництва. Зокрема, про це свідчить відсоток, скільки цілей збиває Україна.

Він додав, що партнери України дивуються, наскільки професійно працюють українські військові.

"Ми готуємося. Ми розуміємо цю проблему, розуміють цю проблему і наші партнери. І, повторюся, протиповітряна оборона – це один із пріоритетів на сьогодні для підвищення спроможності Збройних Сил України", – резюмував Скібіцький.

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