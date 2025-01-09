Складно, але можна зробити, – у ЦПД сказали, що допоможе повалити режим Путіна

Суттєве послаблення російської економіки може вплинути на здатність противника продовжувати вести війну в Україні. Це також може вплинути на режим Владіміра Путіна, який суттєво підсилюють фінансові потужності країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зазначивши, що є необхідність досягти критичного показника, який впливатиме на здатність Росії в нафтогазовому секторі. Якщо Кремль не зможе виробляти та перевантажувати певну кількість нафти, то це може серйозно вплинути на плани окупантів продовжувати війну.

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"Економічно Росія планує бути боєздатною для ведення війни протягом всього 2025 року. А загалом там роблять ставку на те, щоб мати можливість воювати до 2027 року", – сказав він.

Як зруйнувати плани Росії

Андрій Коваленко зауважив, що "тіньовий флот" противника є хребтом російської економіки в обхід санкцій.

Якщо будуть активніші санкційні дії та військові, які спрямовані на інфраструктурні об'єкти Росії, то можна буде ліквідувати здатності "тіньового флоту" забезпечувати російську економіку,

– підкреслив він.

Завдяки таким кроком можна буде вичерпати російські фінансові ресурси раніше, зокрема до 2025 року. Таким чином військові потужності окупантів ослабнуть, що впливатиме на спроможність поповнювати особовий склад.

Постійні удари по російській економіці впливатимуть на здатність вести інтенсивно війну, але невідомо чи режим Путіна відмовиться від цього, адже природа його влади побудована саме на бойових діях,

– наголосив керівник Центру протидії дезінформації.

Пауза для Росії

Коваленко припустив, що Путін намагатиметься отримати паузу у війні, не припиняючи розвиток військової економіки. Тому фінансове падіння країни-агресорки також є шансом змінити кремлівський режим.

Це доволі складна комбінація, але вона може бути втілена в життя агресивними діями проти Росії,

– підкреслив він.

Керівник Центру протидії дезінформації додав, що тиск Заходу на російських партнерів і "тіньовий флот" окупантів може мати серйозний вплив на російську агресію та владу Путіна.

Цікаво, що порти провінції Шаньдун у Китаї, які є ключовими для імпорту нафти, заборонили вхід танкерам "тіньового флоту" Росії та інших суден, що перебувають під санкціями США. Це рішення ухвалила Shandong Port Group після того, як танкер під санкціями здійснив розвантаження в порту Яньтай. Заборона може уповільнити постачання нафти до Китаю.