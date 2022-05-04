Росія може зараз зосередити зусилля на 2 напрямках, – військовий експерт

Окупанти намагаються активізуватися на кількох фронтах для прориву. Однак російські збройні сили не для всіх напрямків мають відповідні засоби.

Найбільше державу-агресорку зараз цікавлять 2 напрямки. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Які напрямки зараз цікавлять Росію

За його словами, Росія зараз може сконцентрувати зусилля на таких напрямках:

Запорізькому;

Ізюмському.

Як пояснив Жданов, на Ізюмському напрямку росармія поки має сили і засоби. Однак де окупанти мають візьмуть ресурси для Запорізького напрямку – наразі дуже велике питання.

За інформацією речника Міністерства оборони, Росія намагається наростити темпи наступальної операції на Сході України – аби вийти на рубежі Донецької та Луганської областей, розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

Активність наступальних дій не знижується. Навпаки – окупанти намагаються її наростити – особливо в напрямку Сєвєродонецька та Краматорська.

Наше найголовніше завдання – тримати оборону,

– зауважив військовий експерт.

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"Хтось може свідомо нищити всі кінці"

В Росії невідомі знову закидали військкомат коктейлями Молотова. Жданов вважає, що такі дії були свідомими.

"В Росії немає електронного реєстру військовозобов'язаних – згорить картотека, повістки не буде куди надсилати", – відзначив військовий експерт.

Він припустив, враховуючи те, як тиснуть на військовозобов'язаних представників військкоматів, звуть їх за повістками, цілком можливо, що хтось свідомо нищить всі кінці, щоб його не викликали у військкомат.

Нагадаємо, що на початку березня у Московській області чоловік вирішив спалити військкомат, щоб не йти на війну з Україною. Так він хотів зірвати мобілізацію.

Гаряча ситуація на різних напрямках: що відомо

У Генеральному штабі Збройних Сил України назвали найгарячіші напрямки станом на ранок 4 травня. Найважча ситуація – у Попасній та на Лиманському напрямку.

Росіяни продовжують активізуватися на Півдні. Вздовж усієї лінії зіткнення загарбники гатять з артилерії, танків та реактивних систем залпового вогню.

Окупанти не полишають спроб встановити сухопутний коридор з Кримом, отримавши повний контроль над Донецькою і Луганською областями.

На "Азовсталі" продовжуються важкі бої. Із українськими бійцями досі немає зв'язку.



Карта бойових дій станом на ранок 4 травня / Фото Liveuamap