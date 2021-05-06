Росія може здійснити повзучу анексію Азовського моря, – Кулеба

Росія постійно збільшує свою військову присутність і порушує торговельні шляхи в Азовському морі. Можливо, Кремль планує здійснити нову окупацію.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю. За його словами, військові навчання, які проводила Росія, були відпрацюванням військових дій проти України.

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Що заявив Кулеба

Росія може провести цю повзучу анексію Азовського моря. Вона постійно посилює свою військову присутність там і порушує торговельні шляхи,

– наголосив Кулеба.

В окупованому Криму 22 квітня відбувся основний етап навчання збройних сил Росії. На думку міністра, російська армія відпрацьовує тактику оточення України та операції наступу.

Україна директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко заявляв , що

Військові навчання в Криму: останні новини

Російські війська готували масштабні військові навчання на Кубані та в окупованому Криму, до яких залучали авіацію.

на Кубані та в окупованому Криму, до яких залучали авіацію. Юлія Мендель 12 квітня заявила, що біля кордонів України сконцентровано 40 тисяч військових. Така ж кількість армії Росії чекає сигналу у Криму.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що після навчань війська повертаються до місць постійної дислокації.

Ранішечерез протиправні дії Росії.