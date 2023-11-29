Легкої прогулянки у них не вийде: чи є небезпека наступу росіян з Білорусі

У ЗСУ вважають, що військові дії в Україні знову можуть вийти за межі Сходу та Півдня. Такий сценарій можливий, якщо Росія продовжить нарощувати виробництво зброї та військової техніки, а підтримка України з боку союзників зменшиться.

Саме тому знову підвищується ризик наступу ворога з боку Білорусі. Однак така версія розвитку подій найбільш критична. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов, додавши, що ЗСУ має можливості протистояти противнику зокрема на Півночі України.

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Це має зупинити росіян

Заява Сєргєя Наєва, очільника Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ, щодо можливого розширення зони бойових дій, не є випадковою. Проте її потрібно сприймати в контексті того, що військові завжди готуються до найгірших варіантів. Тому не факт, що ситуація буде розвиватися саме так.

Ворог добре розуміє, що Україна, починаючи з 2022 року створила на території Рівненської, Волинської, Житомирської та Київської областей потужні рубежі та позиції інженерних та фортифікаційних споруд. Лише протипіхотних та протитанкових мін на території цих областей встановлено понад 500 тисяч,

– наголосив військовий експерт.

Все це має зупинити окупантів, якщо вони наважаться наступати з Білорусі, як вони вчинили у лютому 2022 року. Цього разу легкої прогулянки в них не вийде, тим паче, що українські сили постійно дислокуються у північних областях України та перебувають у готовності.

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Потрібно згуртуватись

Російські диверсійно-розвідувальні групи час від часу намагаються проникнути через кордон в Україну у Сумській та Чернігівській областях, щоб подивитись, наскільки ефективно ЗСУ підготувались до відсічі російської агресії.

Українські бійці у рамках пошуково-рейдових дій шукають диверсантів та якщо знаходять, ліквідують, якщо – ні, то витісняють за межі України.

Водночас генерал-лейтенант Наєв закликає до консолідації зусиль. Він наголошує, що не варто витрачати час на внутрішні чвари та розборки. Потрібно гуртуватись заради створення озброєння, військової техніки та посилення бойових порядків нашого війська, а також продуктивної комунікації з нашими західними партнерами.

"Зброя та боєприпаси до неї є визначальним чинником, який зокрема буде стояти на заваді імовірним спробам ворога атакувати там, де свого часу він був змушений втекти з території України", – зазначив Владислав Селезньов.

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